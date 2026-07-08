Courtois afirma que Espanha é favorita contra a Bélgica

Pode ser estratégia ou não, mas o goleiro Courtois foi claro e afirmou que é a Espanha é favorita diante do jogo contra a Bélgica, pelas quartas de final da Copa do Mundo. A equipe belga chega ao confronto com atuações irregulares no torneio, embora tenha vencido e eliminado a seleção dos Estados Unidos de forma tranquila pelas oitavas.

“Está claro que a Espanha é a favorita. Será a primeira vez em um torneio grande contra eles, já me mandaram várias mensagens. Faremos tudo para tentar ganhar, é uma tarefa difícil, mas é futebol”, disse o goleiro.

Courtois também falou que a Bélgica não é uma decepção na Copa do Mundo. Na fase de grupos, a seleção conseguiu carimbar a classificação somente na última rodada e sofreu nos 16 avos de final contra Senegal.

“Egito foi um rival duro, um empate era normal. Irã não fomos tão mal, defenderam bem. Não creio que seja uma decepção. Terceiro jogo fomos bem, os demais foram mais abertos e melhores para nós“, encerrou Courtois.

Além disso, o goleiro elogiou o atacante espanhol Lamine Yamal, mas pediu que as atenções da Bélgica sejam divididas.

“A chave do jogo rápido é buscar os buracos, nas costas. Vários jogadores perigosos. (Yamal) em talento no um contra um. Defender perto e ficar no dois contra um. Tentaremos frear Yamal, mas é uma estrela, difícil ganhar”, ressaltou.

O duelo entre Espanha e Bélgica vale uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. O confronto será no SoFi Stadium, às 16h (horário de Brasília). Quem avançar deste duelo, irá enfrenta o vencedor de França x Marrocos.

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