‘Não quero ser pessimista’, diz técnico do Flamengo sobre retorno de Arrascaeta

doO técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, preferiu adotar uma postura cautelosa a respeito do retorno do meia Arrascaeta aos gramados. Embora o atleta tenha treinado com bola nesta quarta-feira (8) no Ninho do Urubu, o comandante português evitou estipular uma data definitiva para a sua escalação. O uruguaio viajou para a disputa da Copa do Mundo de 2026 pelo seu país, mas uma lesão na panturrilha direita o impediu de entrar em campo no torneio.

A declaração de Jardim ocorreu logo após a vitória do clube carioca por 2 a 0 sobre o Lausanne, da Suíça, em amistoso realizado em Portugal. Na entrevista coletiva, o treinador aproveitou o cenário para apontar uma carência no setor criativo e cobrar a chegada de novas peças de reposição da diretoria. O técnico justificou o pedido pelo histórico recente de problemas físicos do camisa 14:

“Temos alternativas, é sempre importante, mas a maior carência neste momento, como já disse, é para os corredores, para a meia-ofensiva, que é onde temos o nosso jogador (Arrascaeta), que é um jogador fantástico, mas já não joga há três meses. Agora vamos procurar quanto tempo é necessário um jogador com a idade dele voltar outra vez ao seu nível. Já sabemos que muitas vezes ele não é capaz de jogar os 90 minutos, por isso acho importante ter um jogador de qualidade também para, com o Arrasca, termos ali soluções e, muitas vezes, jogar juntos também.”

Desgaste com a Seleção Uruguaia e transição física

Arrascaeta cumpre a fase final do processo de recuperação física após sofrer a contusão muscular. O departamento médico detectou o problema quando o atleta já estava integrado à delegação do Uruguai, o que gerou um forte atrito de bastidores entre a cúpula do Flamengo e a comissão técnica de Marcelo Bielsa. Os dirigentes rubro-negros acusaram a federação celeste de descumprir os protocolos médicos estabelecidos, queixa que o comandante uruguaio rebateu publicamente na ocasião.

Como o meia já desfalca a equipe há três meses, o comandante deu mais detalhes sobre a real situação do camisa 14 e mostrou preocupação com o futuro da temporada. Desse modo, o clube busca mapear o mercado de transferências para encontrar uma alternativa que possa atuar tanto na ausência do uruguaio quanto ao lado dele no esquema tático principal:

“O Arrasca é um jogador fantástico, mas porventura, não consegue. Não só este ano, ano passado já não conseguia dar 90 minutos. Muitas vezes tem que ser gerido para mantê-lo fresco ao longo da temporada. E agora com este problema desta dupla lesão (clavícula e depois panturrilha), está há três meses sem jogar. Não quero ser pessimista, mas não sei quanto tempo será necessário um jogador com estas características voltar outra vez ao seu normal. Com certeza é um jogador fundamental para nós, mas temos de ter soluções.”

Elogios à base do Flamengo e testes contra o Benfica

Além de detalhar o panorama do meio-campo, Leonardo Jardim valorizou o rendimento dos jovens Lorran e Wallace Yan no teste em solo europeu. O técnico destacou a importância de oferecer minutagem aos atletas das categorias de base, reconhecendo que a forte pressão externa por resultados imediatos no Flamengo costuma reduzir o espaço para o desenvolvimento dos garotos no time profissional:

“É importante que os jogadores aproveitem o tempo e as oportunidades para mostrar a sua competência. Em um clube como o Flamengo, a pressão é muito grande e nem sempre existe espaço para lançar jogadores jovens. Hoje mesmo vocês viram: muitos queriam que jogassem só os titulares. O Flamengo tem uma cultura muito forte, e às vezes os jovens têm pouco espaço. Por isso foi importante para esses dois e para os outros também.”

Assim sendo, a delegação rubro-negra encerra o período de intertemporada no próximo sábado (11), quando enfrenta o Benfica em um novo amistoso preparatório. Pensando no início das competições oficiais programadas para o fim de julho, o treinador adiantou, porém, que escalará uma equipe modificada e poupará atletas que apresentem qualquer risco de lesão:

“É um jogo amistoso, de preparação entre duas boas equipes, com história. Com certeza os dois vão querer jogar bem e ter um bom resultado. Mas não vamos arriscar situações dos nossos jogadores para as competições que temos agora no fim do mês, porque já somos poucos. Por isso, o amistoso pode não ser um jogo mais competitivo, mas com certeza não medimos um risco no jogo oficial. Quer do lado do Benfica, quer do nosso lado, não vamos correr esse risco.”

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