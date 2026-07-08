Dorival Júnior foca em treino de ataque no São Paulo

O ataque recebeu atenção especial de Dorival Júnior no treinamento do São Paulo desta quarta-feira (8). O elenco realizou atividades para aprimorar as movimentações ofensivas em uma sessão intensa realizada no CT da Barra Funda. Com isso, o foco da comissão técnica girou em torno do ajuste posicional para dar mais repertório ao time.

Os trabalhos ocorreram no período da tarde. Primeiramente, os atletas iniciaram o dia com um aquecimento que envolveu exercícios de mobilidade, controle motor e fundamentos técnicos. Logo depois, os jogadores foram divididos em três grupos distintos para dar maior dinâmica aos exercícios programados.

Atividades simultâneas e bola parada

A comissão técnica organizou atividades simultâneas nos gramados do centro de treinamento. Desse modo, em um dos campos, duas equipes se enfrentaram em um trabalho totalmente voltado às estruturas táticas ofensivas. Enquanto essa etapa acontecia, outro grupo remanescente treinou exaustivamente as jogadas de bola parada, buscando corrigir o posicionamento defensivo e a pontaria do plantel.

Por fim, os jogadores voltaram a se reunir e realizaram uma atividade de ataque contra defesa. Essa dinâmica contou com sete atletas no setor ofensivo contra oito defensores, mudando a estrutura tradicional do coletivo. Portanto, os grupos se revezaram ao longo do exercício para que todos pudessem testar as movimentações ensaiadas pelo treinador.

Reforço na área e próximos passos do São Paulo

Além dos trabalhos de campo, o dia no Tricolor contou com novidades importantes no mercado de transferências. O meio-campista Newton desembarcou na capital paulista para realizar os exames médicos de rotina e assinar o contrato definitivo com o clube.

O próximo treinamento da equipe está agendado para a manhã desta quinta-feira. O elenco segue a preparação para o retorno oficial do Brasileirão, que acontecerá no dia 22 de julho, contra o Athletico, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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