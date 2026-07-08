Internacional negocia contratação do goleiro José Contreras

O Internacional abriu negociações para fechar a contratação do goleiro venezuelano José David Contreras, que defende atualmente o Barcelona de Guayaquil. Aos 31 anos, o experiente jogador desponta como um dos principais destaques do clube equatoriano e também ostenta o posto de titular absoluto da seleção da Venezuela.

A diretoria do Colorado prefere adotar uma postura cautelosa e ainda não confirma o avanço nas tratativas de bastidores. O jornalista César Luis Merlo divulgou as conversas iniciais nesta quarta-feira (8), e o tema rapidamente ganhou repercussão nos principais veículos de imprensa do Equador, onde o atleta é tratado como um pilar técnico.

Situação contratual e multa para liberação

Contreras possui vínculo vigente com o Barcelona somente até dezembro. Por conta disso, o arqueiro já se encontra juridicamente livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe e mudar de aterrissagem sem custos a partir de janeiro. Portanto, caso o Inter decida contar com o reforço de forma imediata para o restante da temporada, a diretoria precisará desembolsar uma compensação financeira aos equatorianos.

Revelado originalmente pelo Aragua, o goleiro acumula passagens internacionais por Deportivo Táchira, Châteauroux, da França, Deportivo Pasto, da Colômbia, e San Carlos, da Costa Rica. Logo após retornar ao futebol colombiano, ele obteve grande destaque vestindo a camisa do Rionegro Águilas, desempenho que motivou sua transferência para o Barcelona no início de 2025.

Destaque contra o Botafogo e cenário na seleção

A saber, durante a atual temporada, Contreras ganhou holofotes no mercado brasileiro ao se tornar o grande protagonista da classificação do Barcelona sobre o Botafogo, em duelo válido pela fase preliminar da Libertadores. Devido às ótimas atuações, o atleta teve seu nome especulado no próprio clube carioca recentemente, embora as conversas formais não tenham evoluído na ocasião.

Por fim, além do sucesso em torneios continentais por clubes, o jogador vive grande fase defendendo as cores do seu país. Na última data Fifa realizada antes da Copa, no começo de junho, o goleiro assumiu a meta venezuelana nos amistosos preparatórios, participando da derrota por 2 a 1 contra a Turquia e também da vitória por 2 a 0 diante do Iraque.

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