Fluminense faz 6 a 1 sobre Nova Iguaçu em estreia de Hulk

Em noite de estreia de Hulk e grande estilo após 38 dias sem entrar em campo, o Fluminense virou e goleou o Nova Iguaçu por 6 a 1, nesta quarta-feira (8/7), em amistoso realizado no Maracanã. A Laranja Mecânica da Baixada abriu o placar com Zavoli no primeiro tempo – e ficou somente nesta oportunidade. Depois, o Tricolor não tomou conhecimento e marcou com Hércules, Savarino, duas vezes, Martinelli, John Kennedy e Cano.
O novo camisa 7 das Laranjeiras teve duas boas chances no primeiro tempo, mas acabou desperdiçando. Além disso, cobrou uma falta perigosa no segundo tempo. Agora, o Fluminense volta a campo contra o Bahia, às 16h, também em amistoso de intertemporada no Maracanã.
O retorno do Flu ao Brasileirão acontece no dia 17, contra o Bragantino, pela 19ª rodada. O jogo será também no Maracanã, às 20h.
Susto e virada
A equipe do Fluminense teve o domínio inicial da partida e criou até duas chances com o estreante Hulk e Serna. No entanto, o Nova Iguaçu foi mais eficiente e, aos nove minutos, abriu o placar com gol de Zavoli de cabeça. Contudo, o Tricolor não se incomodou e manteve a posse de bola e até com boas associações para chegar ao ataque. E o Flu chegou ao empate com Hércules após aproveitar chute prensado de Savarino. Não muito tempo depois, a equipe aplicou a virada. Com linda triangulação de Serna, Hulk e Lucho Acosta, que cruzou na medida para Savarino chutar no cantinho do goleiro adversário. O Flu poderia ampliar com o camisa 7, porém desperdiçou a chance quase em cima da linha.
Flu soltinho e mudanças
Sem dá sopa para o azar, o time de Zubeldía voltou da mesma maneira – até melhor – e ampliou o marcador com Savarino logo aos três minutos. Após boa jogada de Renê, Hulk e Lucho, tudo de primeira, e o argentino só rolou para o venezuelano chegar batendo para fazer 3 a 1. Logo depois, o estreante da noite ainda teve a oportunidade de mostrar sua força em bola parada. O atacante deu uma pancada no gol, mas o goleiro fez a defesa em dois tempos. Porém, minutos depois, ele saiu aplaudido pela torcida.
Depois de fazer sete mudanças para realizar testes, o Fluminense transformou a vitória em goleada. Martinelli recebeu de Serna e chutou colocado, no ângulo, sem chance alguma para Mota. Foi, aliás, o primeiro gol do volante na temporada, mesmo sem ser jogo oficial. E o técnico Zubeldía alterou todos os jogadores que iniciaram a partida, sendo quatro revelados nas categorias de base do clube. E um deles marcou: John Kennedy. Após cruzamento rasteiro de Riquelme Felipe, o camisa 9 marcou o quinto gol. Cano e Millán por pouco não marcaram.
Xarife de olho
Das arquibancadas do Maracanã, Thiago Silva assistiu à vitória do Fluminense. Assim como Hulk, ele poderá estrear após a abertura da janela de transferências. Pelo time carioca, o zagueiro soma 212 jogos e 19 gols.
FLUMINENSE 6×1 NOVA IGUAÇU
Amistoso
Data: 8/7/2026
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Zavoli, 9’/1°T (0-1); Hércules, 23’/1°T (1-1); Savarino, 32’/1°T (2-1); Savarino, 3’/2°T (3-1); Martielli, 21’/2°T (4-1); John Kennedy, 35’/2°T (5-1); Cano, 45’/2°T (6-1)
FLUMINENSE: Fábio (Pitaluga, 18’/2°T); Guga (Fidelis, 18’/2°T), Jemmes (Igor Rabello, 18’/2°T), Freytes (Millán, 28’/2°T), Renê (Vagno, 29’/2°T); Martinelli (Ruan Sales, 29’/2°T), Hércules (Cano, 20’/2°T), Lucho Acosta (Alisson, 19’/2°T); Savarino (Riquelme Felipe, 28’/2°T), Serna (Wesley Natã, 29’/2°T) e Hulk (John Kennedy, 19’/2°T). Técnico: Luís Zubeldía.
NOVA IGUAÇU: Willis Mota (Matheus Miranda, 29’/2°T); Augusto, Davi Alves, Daniel Zavoli (Zé Gabriel, intervalo), Rian; Polaco (Kauã Martins, 38’/2°T), Iago Santos (Wdson, 10’/2°T), João Paulo (João Pedro, 10’/2°T), Lucas Cruz (Hamin, 29’/2°T); Xandinho e Léo Muchacho (Weverton, 10’/2°T) (Bill, 38’/2°T). Técnico: Felipe Conceição.
Árbitro: Pierry Dias dos Santos
Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio e Ana Vitória Trindade Ferreira
Cartão Amarelo: Renê (FLU), Zavoli, Zé Gabriel (NIG)
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