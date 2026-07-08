Boca Juniors vence Athletico por 1 a 0 em amistoso marcado por golaço e expulsão

O Athletico perdeu para o Boca Juniors por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (8), em amistoso de intertemporada disputado no Estádio Padre Martearena, em Salta, na Argentina. O gol que definiu o confronto saiu ainda na etapa inicial, quando o lateral-esquerdo Blanco acertou um belo chute de fora da área. Além de servir como teste para o elenco durante a paralisação do Brasileirão para a Copa, o duelo amistoso foi marcado por muita intensidade física e pela expulsão do goleiro Santos no segundo tempo.

O técnico do Furacão, Odair Hellmann, aproveitou o acordo entre as diretorias, que permitia até 11 substituições, para modificar completamente a estrutura da equipe na volta do intervalo. Contudo, as alterações não surtiram o efeito desejado no setor de criação, mantendo as mesmas dificuldades ofensivas apresentadas nos primeiros 45 minutos.

Primeiro tempo equilibrado e golaço argentino

O time paranaense começou melhor o confronto, buscando valorizar a posse de bola e acionar o corredor direito com o lateral Gilberto. Apesar do volume inicial, o Rubro-Negro encontrou sérios problemas para romper o bloco de marcação do Boca Juniors e abastecer o atacante Renan Peixoto. A melhor oportunidade do Athletico aconteceu aos 19 minutos, quando Mendoza recebeu passe em profundidade de Esquivel e cruzou fechado, mas Peixoto cabeceou para fora.

Posteriormente, a equipe argentina conseguiu equilibrar as ações de jogo explorando os erros de passe do meio-campo atleticano. Aos 27 minutos, após uma cobrança de escanteio na área do Furacão, Belmonte se atrapalhou no momento de finalizar, e a bola sobrou limpa na intermediária. O lateral Blanco aproveitou o rebote e desferiu um forte chute no ângulo, balançando as redes sem dar chances de defesa.

Expulsão de Santos e pressão do Athletico na etapa final

Na volta para o segundo tempo, o Athletico promoveu seis alterações simultâneas e quase alcançou o empate logo no primeiro minuto. Zapelli encontrou Jorge Rivaldo livre na ponta esquerda, o atacante invadiu a área e soltou uma bomba que passou raspando a trave de Brey. Porém, a reação paranaense sofreu um duro golpe aos 14 minutos, quando o goleiro Santos saiu de forma atabalhoada fora da área para abafar um ataque de Leonel Flores. O arqueiro acertou o rosto do adversário com o pé alto e recebeu o cartão vermelho direto, obrigando a entrada do goleiro reserva Matheus Soares na vaga de Zapelli.

Mesmo com um jogador a menos em campo, o Furacão buscou o ataque e assustou em um chute de fora da área de João Cruz, que parou em grande defesa de Brey. Por outro lado, o Boca Juniors utilizou a vantagem numérica para administrar o ritmo do jogo por meio da troca de passes no campo ofensivo. Nos minutos finais, a defesa rubro-negra suportou as investidas aéreas comandadas por Ángel Romero e impediu uma desvantagem maior no placar até o apito final do árbitro.

Por fim, o elenco do Athletico retorna aos treinamentos nesta quinta-feira para dar sequência ao cronograma de intertemporada. A saber, o próximo compromisso preparatório está agendado para o próximo sábado, contra o Bragantino, em Bragança Paulista.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.