Hulk destaca importância de amistosos e minimiza gols perdidos

Hulk celebrou e avaliou sua estreia como jogador do Fluminense nesta quarta-feira (8/7), em goleada sobre o Nova Iguaçu, no amistoso no Maracanã. O novo camisa 7 das Laranjeiras destacou as fortes atividades nas últimas semanas e a minutagem em campo para iniciar o retorno da temporada.
“Foi muito bom. Já vínhamos treinando forte há alguns dias, procurando encontrar a melhor condição física para podermos iniciar bem no dia 17, no retorno do Campeonato Brasileiro, que é o nosso principal objetivo. Então, essa minutagem de hoje foi excelente. A minutagem no próximo domingo também será muito importante para chegarmos na nossa melhor forma e nos entrosarmos cada vez mais”, destacou.
Além disso, Hulk admitiu que sente o “friozinho” na barriga em relação a estreias. Ele reforçou que ficou na expectativa de marcar pelo Tricolor, mas frisou a importância de pensar no coletivo. O jogador teve chances de marcar, porém passou em branco.
“Sempre vamos ter esse friozinho na barriga, porque vivemos o futebol. Particularmente, eu amo jogar futebol. Independentemente da idade, procuro me cuidar muito para correr bastante e ajudar a minha equipe e os meus companheiros. É claro que ficamos nessa expectativa de já começar a fazer gols, mas o mais importante é sempre pensar no coletivo. Temos que trabalhar duro para tornar o nosso grupo cada vez mais forte e entrosado, porque o gol acaba saindo naturalmente.”
Agora, o Fluminense volta a campo contra o Bahia, às 16h, também em amistoso de intertemporada no Maracanã. O retorno do Flu ao Brasileirão acontece no dia 17, contra o Bragantino, pela 19ª rodada. O jogo será também no Maracanã, às 20h.
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