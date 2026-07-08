Santos atrasa salários e acumula pendências financeiras com o elenco

O Santos voltou a enfrentar sérios problemas de fluxo de caixa e atrasou o pagamento dos salários de junho dos jogadores do elenco profissional. A diretoria alvinegra trabalha nos bastidores para tentar obter recursos financeiros e normalizar a situação o mais rápido possível. Contudo, o clube ainda não estabeleceu uma data definitiva para quitar os valores devidos aos atletas.

Essa não é a primeira vez que o Alvinegro Praiano apresenta dificuldades para honrar os compromissos nesta temporada. Em maio, a gestão do clube também atrasou os vencimentos registrados na carteira de trabalho (CLT) dos jogadores, conseguindo resolver a pendência com um dia de atraso.

Direitos de imagem atrasados e dívida bilionária

Além do atraso na folha salarial da CLT de junho, a cúpula santista deve dois meses de direitos de imagem ao plantel principal, um obstáculo financeiro recorrente ao longo de 2026. Atualmente, o Santos convive com uma dívida global consolidada que ultrapassa a marca de R$ 1 bilhão. O presidente Marcelo Teixeira busca novas linhas de crédito e receitas extraordinárias para amortizar os débitos estruturais e garantir a estabilidade do departamento de futebol.

Por outro lado, o atraso recente não afetou os demais colaboradores do clube. Os vencimentos dos funcionários administrativos, das jogadoras do time feminino e de todos os atletas das categorias de base foram pagos integralmente e dentro do prazo estipulado.

Santos em preparação para o Brasileirão

Entretanto, apesar dos ruídos financeiros fora das quatro linhas, o elenco profissional deu sequência ao cronograma de treinamentos no CT Rei Pelé. A comissão técnica aproveitou o período para dar descanso a Neymar e planeja uma reunião com o craque para debater o planejamento do seu futuro no clube.

O grupo liderado pelo treinador foca a preparação física e tática para o reinício do calendário de competições oficiais. O Santos volta a campo no dia 16 de julho, às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, em partida válida pelo Brasileirão.

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