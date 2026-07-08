Zubeldía enaltece opções no ataque e chegadas de Hulk e Thiago Silva

O técnico Zubeldía comemorou as chegadas de Hulk e Thiago Silva após goleada impiedosa do Fluminense sobre o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (8/7), em amistoso no Maracanã. O treinador destacou as experiências dos jogadores para sequência da temporada e que podem ser fundamentais dentro de campo para cada partida.

“Ter jogadores experientes, além dos que já estavam aqui, esses que foram incorporados agora, como Thiago (Silva) e Hulk, é importante para aumentar a tranquilidade. Aqui, no Brasil, levam um gol e o torcedor se desespera um pouco, ou alguma jogada não sai bem e começam a exigir mais. Bom, quem está aqui está acostumado, e isso vem com a experiência”, destacou.

Com a chegada de Hulk, Zubeldía ganhou mais uma opção de ataque, já que o novo camisa 7 pode atuar em diferentes funções. Na goleada desta noite, o novo contratado iniciou a partida como titular, e John Kennedy e Cano balançaram as redes contra o Nova Iguaçu. Castillo permaneceu no banco de reservas.

“O assunto de atacantes é bom. O clube, em diferentes momentos do mercado, contratou diferentes jogadores de várias posições. É difícil opinar sobre mercado, quando sai uma possibilidade ou uma necessidade urgente, as contratações se fazem. Por exemplo, quando o Hulk não pode vir, veio a possibilidade do Castillo. Germán (Cano) que teve algumas lesões, hoje está bem. John Kennedy, depois da partida com o Vasco, parecia que não seguiria e, depois teve um grande semestre. É uma grande notícia ter variantes, é importante ter opções porque o calendário é apertado e precisamos estar à altura”, disse.

Hulk e JK juntos

O treinador também falou sobre a possibilidade de Hulk atuar ao lado de John Kennedy.

“Tratamos de contratar jogadores complementares, não só com um, mas com outros também. Assim, as alternativas crescem para tomar as decisões que o momento pedir. Depois, o rendimento da equipe, o momento do calendário, as adversidades das partidas que tenhamos, os mata-matas, jogos de visitante e como mandante – tudo isso forma pontos de um contexto que vai nos orientar para ver qual é a melhor dupla ou a melhor escolha para cada momento”, completou Zubeldía.

Jovens da base

Zubeldía também comentou sobre a utilização de jovens da categorias de base. Júlio Fidelis, Vagno, Riquelme Felipe, Wesley Natã e Ruan Sales foram os jogadores que ganharam chances.

“Eu fiz esse amistoso agora para ganhar ritmo até o Brasileirão, que volta na próxima semana. E também aproveitei para fazer algumas substituições para testar alguns jovens jogadores que vêm treinando com o time, que entraram no segundo tempo”, disse.

Além do Nova Iguaçu, o Fluminense também enfrentará o Bahia, no dia 12, no Maracanã. Anteriormente, no CT Carlos Castilho, a equipe venceu São Cristóvão por 5 a 0, também em amistosos, mas este sem púbico.

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