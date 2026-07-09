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Destaque do Marrocos revela conversa com Mbappé antes de jogo contra França

Destaque do Marrocos revela conversa com Mbappé antes de jogo contra França
Destaque do Marrocos revela conversa com Mbappé antes de jogo contra França -

Destaque da seleção de Marrocos, Brahim Díaz jogará contra Kylian Mbappé e Tchouameni, companheiros de Real Madrid. O marroquino revelou, em coletiva nesta quarta-feira, uma troca de mensagens com o atacante francês antes do jogo que vale uma vaga na semifinal na Copa do Mundo.

“Todos querem ganhar e vamos fazer um grande jogo. Falei, sim, com Mbappé, desejei boa sorte, mas o mais importante é o jogo em si, todos queremos ganhar e isso deixamos claro. Somos companheiros, mas neste jogo seremos adversários”, disse o jogador.

Brahim também destacou a sua participação na Copa do Mundo. Ele atuou em cinco jogos e tem participação em assistências: são quatro passes decisivos para gols na campanha. Dois deles no último jogo, contra o Canadá, na vitória por 3 a 0.

“Estou muito feliz de ajudar o time e ser uma referência. Os companheiros fazem ser mais fácil, temos um time muito bom. Jogaremos contra uma das das favoritas, mas, se estamos aqui, podemos competir e também somos uma delas. Confio muito no time. O que eu quero é ganhar. Se posso dar assistência, fantástico, mas não se trata de mim, e sim da seleção”, completou.

“França favorita”

Além do jogador, o técnico Mohamed Ouahbi também concedeu coletiva. Ele confirmou o desfalque de Ismael Saibari para o duelo. Além disso, o treinador admitiu que os franceses são favoritos.

“Sempre gosto de dizer que o sucesso se mede ao final da competição. Já falamos como estafe com os jogadores. Não vamos nos enganar, França é favorita, mas faremos o possível para ganhar o jogo de amanhã. Não gosto da sensação de enfrentar um muro. O grande prêmio é ganhar a Copa, não gosto disso de chegou aqui e está tudo bem”, disse.

O comandante da seleção de Marrocos não quis entrar em polêmica pela escalação do árbitro argentino Facundo Tello para apitar o jogo.

“É um árbitro experiente e é isso que queremos. Estamos tranquilos. Tivemos um árbitro holandês antes de jogar contra Holanda e foi bem. Não entramos nisso. O que temos que valorizar, tivemos um bom árbitro contra Canadá, mas não falava e dava muito cartão. Antes, tivemos um que não dava cartão. Isso pode influenciar. Acho que precisa melhorar nesse sentido. Mas nada a mais, estão no nível”, disse.

Quem passar de França e Marrocos vai enfrentar o vencedor de Bélgica e Espanha nas semifinais da Copa do Mundo.

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