Destaque do Marrocos revela conversa com Mbappé antes de jogo contra França

Destaque da seleção de Marrocos, Brahim Díaz jogará contra Kylian Mbappé e Tchouameni, companheiros de Real Madrid. O marroquino revelou, em coletiva nesta quarta-feira, uma troca de mensagens com o atacante francês antes do jogo que vale uma vaga na semifinal na Copa do Mundo.

“Todos querem ganhar e vamos fazer um grande jogo. Falei, sim, com Mbappé, desejei boa sorte, mas o mais importante é o jogo em si, todos queremos ganhar e isso deixamos claro. Somos companheiros, mas neste jogo seremos adversários”, disse o jogador.

Brahim também destacou a sua participação na Copa do Mundo. Ele atuou em cinco jogos e tem participação em assistências: são quatro passes decisivos para gols na campanha. Dois deles no último jogo, contra o Canadá, na vitória por 3 a 0.

“Estou muito feliz de ajudar o time e ser uma referência. Os companheiros fazem ser mais fácil, temos um time muito bom. Jogaremos contra uma das das favoritas, mas, se estamos aqui, podemos competir e também somos uma delas. Confio muito no time. O que eu quero é ganhar. Se posso dar assistência, fantástico, mas não se trata de mim, e sim da seleção”, completou.

“França favorita”

Além do jogador, o técnico Mohamed Ouahbi também concedeu coletiva. Ele confirmou o desfalque de Ismael Saibari para o duelo. Além disso, o treinador admitiu que os franceses são favoritos.

“Sempre gosto de dizer que o sucesso se mede ao final da competição. Já falamos como estafe com os jogadores. Não vamos nos enganar, França é favorita, mas faremos o possível para ganhar o jogo de amanhã. Não gosto da sensação de enfrentar um muro. O grande prêmio é ganhar a Copa, não gosto disso de chegou aqui e está tudo bem”, disse.

O comandante da seleção de Marrocos não quis entrar em polêmica pela escalação do árbitro argentino Facundo Tello para apitar o jogo.

“É um árbitro experiente e é isso que queremos. Estamos tranquilos. Tivemos um árbitro holandês antes de jogar contra Holanda e foi bem. Não entramos nisso. O que temos que valorizar, tivemos um bom árbitro contra Canadá, mas não falava e dava muito cartão. Antes, tivemos um que não dava cartão. Isso pode influenciar. Acho que precisa melhorar nesse sentido. Mas nada a mais, estão no nível”, disse.

Quem passar de França e Marrocos vai enfrentar o vencedor de Bélgica e Espanha nas semifinais da Copa do Mundo.

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