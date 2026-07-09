Justiça determina penhora de ganhos de Romário na CazéTV

A 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, determinou a penhora de quaisquer valores que o senador Romário (PL-RJ) tenha a receber da CazéTV. O objetivo da medida judicial busca quitar uma dívida acumulada em R$ 32,4 milhões. O ex-jogador atua como comentarista do canal digital nas transmissões da Copa, realizada nos Estados Unidos. Recentemente, ele optou por devolver parte do salário equivalente aos dias em que permaneceu no país norte-americano.

De acordo com o despacho judicial, a CazéTV precisará apresentar em juízo a cópia integral de todos os contratos firmados com o parlamentar. Além disso, a empresa deve entregar propostas financeiras, notas fiscais, recibos e comprovantes de transferências bancárias vinculados à contratação do ex-atleta para o evento esportivo.

Investigação sobre parceiros comerciais e empresas do grupo

A determinação também exige que o canal do influenciador Casimiro Miguel esclareça a engenharia financeira da cobertura. Desse modo, os responsáveis devem informar se os contratos envolvendo Romário foram assinados por empresas parceiras na transmissão da Copa de 2026, apontando diretamente a firma responsável por efetuar os repasses financeiros:

“Caso o contrato para participação do executado Romário tenha sido firmado com outra empresa do grupo empresarial do qual faz parte a CazéTV, coligada, parceira comercial, produtora, agência, plataforma, patrocinador ou qualquer outra pessoa jurídica integrante da cadeia econômica da referida cobertura da Copa 2026, que esta informe com qual empresa, com a completa qualificação da contratante ou pagadora.”

Origem do processo e cobrança milionária a Romário

A cobrança de R$ 32,4 milhões é fruto de uma ação de cumprimento de contrato. A empresa Koncretize Projetos e Obras Ltda. move o processo contra Romário e contra a pessoa jurídica gerenciada pelo Baixinho. Atualmente, a ação tramita em segredo de Justiça no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e se encontra em fase avançada de cumprimento de sentença.

Por conta do andamento processual, as autoridades buscam rastrear todos os ativos e fontes de renda do senador ligados ao torneio de futebol. Assim, o bloqueio dos vencimentos na plataforma de streaming serve como garantia para o abatimento do montante cobrado pela construtora na apuração dos valores devidos.

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