Gilberto Mora se forma no ensino médio após disputar a Copa pelo México

. DeDo confronto decisivo contra a Inglaterra à cerimônia de formatura. Foi assim que o jovem meio-campista Gilberto Mora concluiu o ensino médio poucos dias depois de encerrar sua primeira participação com o México em uma Copa. Conhecido popularmente como Morita, o jogador de apenas 17 anos tornou-se um dos grandes destaques de sua seleção, que acabou eliminada após a derrota por 3 a 2 para os ingleses, no último domingo (5), no Estádio Azteca, pelas oitavas de final da Copa de 2026.

A imprensa mexicana divulgou, nesta quarta-feira (8), vídeos e registros da cerimônia de colação de grau do atleta. Por conta dos compromissos profissionais e do desgaste pós-torneio, o meia não pôde comparecer presencialmente ao evento escolar.

“Mora Zambrano, Gilberto”, anunciou o sistema de som durante a entrega dos diplomas em uma escola da cidade fronteiriça de Tijuana, sendo seguido imediatamente por uma grande salva de palmas e gritos dos seus colegas de classe.

Memes com Ochoa e rotina de estudos na Copa

A pouca idade de Mora virou motivo de piadas e memes sadios nas redes sociais ao longo da Copa do Mundo. Muitas postagens mostravam o jogador ironicamente pedindo permissão para a mãe para entrar em campo ou carregando mochilas infantis no ônibus oficial da delegação mexicana.

O experiente goleiro Guillermo Ochoa, que disputou sua sexta e última Copa aos 40 anos, foi retratado pelos torcedores como o “padrinho” ou tutor de Morita. O veterano, apelidado carinhosamente de Don Memo, entrou na brincadeira e publicou um vídeo divertido no Instagram em frente ao quarto do jovem atleta:

“Já passou das nove, cara. Você ainda não fez a lição de casa, já está na hora de dormir. Vim te contar uma historinha”, brincou Ochoa, segurando canetas coloridas e um caderno de desenho enquanto o garoto sorria.

O arqueiro também homenageou o Gilberto Mora ter conseguido o diploma de Ensino Médio em uma postagem em seu perfil.

Um post compartilhado por Guillermo Ochoa (@yosoy8a)

Interesse de gigantes europeus no mercado

Além do carisma e do sucesso extracampo, o futebol apresentado por Gilberto Mora na Copa o consolidou como a principal joia da nova geração do México. Atuando profissionalmente pelo Xolos de Tijuana, o jogador conseguiu carregar o setor de criação da equipe nacional no torneio de seleções.

De acordo com informações recentes, o desempenho do jovem de 17 anos nas oitavas de final despertou o interesse real de gigantes europeus. Clubes tradicionais como Liverpool e Manchester United já monitoram a situação contratual do atleta. Desse modo, já cogitam fazer propostas oficiais para contar com o futebol de Morita ainda nesta janela de transferências europeia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.