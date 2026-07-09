Com gol nos acréscimos, Criciúma bate Ponte Preta e vira líder da Série B

Com gol nos acréscimos, o Criciúma derrotou por 2 a 1 a Ponte Preta na noite desta quarta-feira (8) em Campinas e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O herói da partida no Moisés Lucarelli foi o lateral Marcelo Hermes, autor dos dois gols do time catarinense.
O resultado coloca o Tigre com 33 pontos, dois a mais do que o Vila Nova-GO. A Macaca, por outro lado, continua em situação extremamente delicada. Afinal, ocupa a penúltima colocação, com apenas oito pontos.
O jogo
Durante o primeiro tempo, o Criciúma mostrou superioridade e abriu o placar logo aos 11 minutos, quando Hermes recebeu cruzamento na segunda trave, dominou e finalizou entre as pernas do goleiro Guilherme Viana. A equipe manteve o controle das ações, criou oportunidades para ampliar, mas esbarrou em boas defesas do adversário.
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Na etapa final, a Ponte Preta voltou mais agressiva e conseguiu empatar aos 16 minutos. Kevyson obrigou Airton a fazer grande defesa, e Baininho aproveitou o rebote para deixar tudo igual. Pouco depois, um pênalti inicialmente marcado para a Ponte foi anulado após revisão do VAR, que identificou escorregão de Élvis no início da jogada. O equilíbrio permaneceu até os acréscimos, quando Marcelo Hermes arrancou pela esquerda e acertou um chute potente de fora da área, decretando o triunfo do Tigre.
Próximos compromissos
No próximo sábado (11), às 16h, a Ponte Preta recebe o Goiás novamente em casa, enquanto o Criciúma terá um confronto direto contra o Vila Nova no Heriberto Hülse, duelo que promete mexer ainda mais com a parte de cima da classificação.
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