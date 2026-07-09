Chefe da arbitragem da Fifa: “Não somos influenciados por ninguém”

Longe de passar despercebida, a arbitragem se tornou a protagonista indesejada na reta final da Copa do Mundo. O cenário de tranquilidade da fase de grupos deu lugar a um mata-mata cercado por controvérsias que pressionam a Fifa, que tenta resolver as confusões os mais rápido possível.

Depois do escândalo do caso Balogun, o protagonismo em relação à arbitragem foi na vitória da Argentina sobre o Egito por 3 a 2. Os egípcios saíram revoltados do estádio com acusações fortes até de manipulação. Assim, o chefe de arbitragem da Fifa, Pierluigi Collina, destacou que não existe influência dos árbitros – nem mesmo da entidade máxima do futebol.

“No geral, estamos satisfeitos. No entanto, com um número tão elevado de jogos disputados num período relativamente curto, é normal que algumas coisas não corram como o esperado”, disse ao site da Fifa antes de complementar.

“Da mesma forma, ninguém pode afirmar que a arbitragem da FIFA seja influenciada por alguém, nem mesmo pelo presidente da FIFA [Gianni Infantino]. Ele sempre demonstrou total apoio à Equipe Um da FIFA, confiando em nossa completa independência. Os árbitros tomam decisões honestas e, assim como jogadores e técnicos, sempre se esforçam ao máximo”, frisou.

“Falta é falta”

Pierluigi Collina, aliás, também citou o lance que invalidou o gol do Egito sobre a Argentina. O diretor afirma que “Marwan Attia, claramente pisou no pé do argentino número 6, Lisandro Martínez”. E acrescenta: “acreditamos que falta é falta. Independentemente de a falta parecer “óbvia” ou não, se o árbitro não a viu em campo, o VAR pode intervir”.

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