Nova era! Veja quem pede passagem na Seleção Brasileira

Em crise após a eliminação para a Noruega no último domingo (5), no MetLife, em Nova Jersey (EUA), após a derrota por 2 a 1 para os nórdicos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil precisará se reinventar para voltar a contar com uma Seleção forte, competitiva e que dê orgulho à torcida. Neste 2026, mesmo com um técnico de ponta, como o laureado Carlo Ancelotti, o país não conseguiu formar um time para brigar com as outras potências e amargou o sexto Mundial consecutivo sem a taça. Em 2030, serão 28 anos perseguindo o sonho, mas observando o hexacampeonato bem longe das nossas mãos.

Após digerir mais uma queda em Copas do Mundo, renovação virou, assim, uma palavra-chave nos corredores da CBF e nas conversas entre os principais agentes do futebol brasileiro, incluindo dirigentes, treinadores e analistas da crônica esportiva. Apesar do momento desfavorável, o Jogada10 mostra, então, que o Brasil ainda conta com matéria-prima de sobra para selecionar bons valores no próximo ciclo.

Ancelotti, agora, parte do zero e, a partir de setembro, na próxima Data Fifa, não precisa mais trocar o pneu com o carro em movimento. O J10, ainda na terra do Tio Sam, preparou uma “convocação” de 26 jogadores que não disputaram a Copa dos Estados Unidos/Canadá/México, com nomes de diferentes idades. Alguns, aliás, poderiam muito bem estar no último Mundial. Em 2030, veremos quantos destes representarão o Brasil em Portugal/Espanha/Marrocos. Confira!

Goleiros:

Carlos Miguel (Palmeiras, 27 anos) – No momento, é o nome mais forte para herdar o lugar de Alisson. Tem o mesmo biotipo de Dida, a idade ideal para um grande keeper, reflexo de sobra, experiência na Premier League e sempre está disputando títulos expressivos.

Luiz Júnior (Villarreal-ESP, 25 anos) – Desconhecido pelo público brasileiro, o jovem arqueiro se destacou no último Campeonato Espanhol. O jogador do Submarino Amarelo está prontinho para receber a primeira chance do técnico Carlo Ancelotti.

Nannetti (Flamengo, 18 anos) – Ancelotti levou o menino para treinar com a Seleção nos Estados Unidos, durante a Copa, como um quarto homem da posição, para ganhar experiência. O comandante italiano ficou encantado com o jovem da base rubro-negra.

Laterais

Wesley (Roma-ITA, 22 anos) – Se tiver a cabeça boa e não se abater, pode retomar o lugar que perdeu nas vésperas por conta de uma lesão. O defensor costuma atuar avançado no futebol italiano. Ancelotti não buscou outro jogador com as mesmas características após perdê-lo.

Dodô (Fiorentina-ITA, 28 anos) – Titular durante toda a temporada, com três gols e duas assistências, o lateral-direito despertou o interesse de outros clubes italianos e já está na hora de ser, ao mínimo, testado na Seleção Brasileira. Pode evoluir ainda mais até 2030.

Kaiki (Como-ITA, 23 anos) – Estava voando pelo Cruzeiro e não seria surpresa se estivesse na Copa do Mundo disputando a vaga com Douglas Santos. Muita gente graúda defendeu a sua convocação no lugar de Alex Sandro, do Flamengo.

Pedrinho (Shakhtar Donetsk-UCR, 23 anos) – Cria do Vitória, o lateral-esquerdo está em ótima fase na Ucrânia. É titular absoluto e ainda teve o contrato renovado recentemente. A torcida brasileira, porém, ainda precisa vê-lo de perto mais vezes.

Zagueiros

Reis (Manchester City-ING, 20 anos) – Capitão da geração que conquistou o Sul-Americano Sub-17 de 2023, o jovem xerife revelado pelo Palmeiras também disputou a Copa do Mundo da categoria e ficou como opção para o amistoso contra a Croácia, no fim de março. Em 2026-27, deve defender os Citizens na Premier League.

Murillo (Nottingham Forest-ING, 24 anos) – A desastrosa participação na goleada sofrida para a Argentina por 4 a 1, nas Eliminatórias, custou caro ao beque, que não voltou mais à Seleção. Excetuando o clássico, realizou uma temporada de excelência na Inglaterra.

Natan (Betis-ESP, 25 anos) – Ex-Flamengo, o xerife é cotado para trocar o clube andaluz pelo Barcelona nesta temporada por conta da ótima performance no Sul da Espanha. A Premier League também está de olho no zagueiro. Ou seja, não vai tardar para vestir a amarelinha.

Costa (Krasnodar-RUS, 26 anos) – Revelado pelo São Paulo, parou no futebol russo, onde, desde 2024, se estabilizou como um dos principais zagueiros do torneio. Se o radar da Seleção estiver apontado para a terra dos antigos czares, o beque terá uma chance.

Beraldo (PSG-FRA, 22 anos) – Outro jogador que saiu de Cotia, o zagueiro já conquistou Champions, disputou Mundiais e apresentou nível técnico para liderar uma renovação na zaga da Seleção, curiosamente, no lugar do companheiro Marquinhos.

Meio-campistas

Andrey (Chelsea-ING, 22 anos) – Estava no radar para 2026, teve as suas chances durante o último ciclo, mas Ancelotti optou pela experiência em detrimento da juventude. Agora, enfim, pode ter uma sequência ainda maior para tornar-se unanimidade.

Sara (Galatasaray-TUR, 26 anos) – Cresceu na reta final nos meses antes da Copa do Mundo, mas não houve tempo para convencer a comissão técnica de Carleto. Com boas atuações no futebol otomano, pode começar o próximo ciclo em vantagem sobre a concorrência.

Douglas Luiz (Aston Vila-ING) – Como André e Gomes, concorrentes diretos pela vaga, caíram com o Wolverhampton na Terra da Rainha, o J10 entende que o volante revelado pelo Vasco sai na frente da dupla. Já apareceu em outras convocações e pode retornar de forma triunfante.

Bidon (Corinthians, 21 anos) – O dono do meio de campo do Timão. Um volante que marca e sai para o jogo. Brilhou no título da Copa do Brasil de 2025. Um nome que expressa uma boa possibilidade de renovação para os lugares dos veteranos Casemiro e Fabinho.

Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk-UCR, 22 anos) – Ex-Vasco, o volante andou marcando golaços no Leste Europeu. Se Ancelotti olhar com um pouquinho de atenção para o jogador, decerto que vai chamá-lo ainda neste ano. Podem apostar!

Matheus Pereira (Cruzeiro, 30 anos) – Poderia ter ido aos Estados Unidos agora, mas terminou preterido, pois a comissão técnica fugiu daquele “10” mais clássico ou de jogadores que se aproximem destas características. O problema é que terá uma idade avançada em 2030 e provavelmente sem a intensidade que ainda consegue manter.

Atacantes

Jesus (Nottingham Forest-ING, 25 anos) – A sua não convocação para a Copa do Mundo de 2026, com Igor Thiago em seu lugar, beira o absurdo. Um dos maiores escândalos dos últimos anos. Quem sabe se agora o técnico italiano não corrige este erro?

João Pedro (Chelsea-ING, 24 anos) – Perdeu a vaga, nos acréscimos, para Neymar, apesar de ter feito campanha para o astro do Santos. Se fosse pelo ciclo 2023-2026, merecia muito mais a vaga na Copa dos Estados Unidos, México e Canadá.

Roque (Palmeiras, 21 anos) – Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o Tigre, embora ainda com pouca idade, parece que ressurgiu em 2026. Um pouco tarde, porém, para ser incluído na lista final da equipe verde e amarela. Se continuar na pegada, no entanto, chega com sobra na Espanha/Portugal/Marrocos.

Rodrygo (Real Madrid-ESP, 25 anos) – É um nome que, pelo peso, terá que estar no próximo ciclo “sim ou sim”, afinal, perdeu a última Copa do Mundo apenas por lesão. Se estivesse 100%, estaria certo na lista dos 26 chamados de Carlo Ancelotti.

Estêvão (Chelsea-ING, 19 anos) – Em setembro, durante o início da nova era, será a principal esperança de dias melhores da Seleção. Lesionado às vésperas do Mundial, abriu brecha para a entrada de Neymar na lista de convocados e convocáveis.

Savinho (Manchester City-ING, 22 anos) – O ex-jogador do Atlético Mineiro já chegou a cair nas graças do técnico Pep Guardiola. Apesar de não ser titular, teve números interessantes, mas procura mais protagonismo, por isso, pode iniciar o ciclo com outra camisa.

Antony (Betis-ESP, 26 anos) – Ex-Manchester United, o atacante revelado no São Paulo disputou a Copa do Mundo de 2022 (170 minutos em campo). Depois de uma má fase, reencontrou-se no Betis e poderá ser útil novamente para a Seleção Brasileira.

William Gomes (Porto-POR, 20 anos) – Fera que surgiu no São Paulo, pode despontar como uma das grandes surpresas nas primeiras listas. Na última temporada, ajudou o Porto a desbancar a dupla lisboeta Benfica/Sporting e ser campeão novamente.

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