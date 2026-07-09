Quem do Flamengo valorizou após a Copa do Mundo?

Quando todas as convocações para a Copa do Mundo saíram, o Flamengo surpreendeu ao surgir na 18ª colocação dentre os times que mais tiveram atletas representados no Mundial, com nove. No entanto, nenhum deles conseguiu chegar às quartas de final do torneio.

Dessa forma, o Jogada10 traz uma análise de cada um destes representantes, visando descobrir se houve valorização, ou não. Começando, é claro, pela Seleção, onde o Rubro-Negro tinha quatro atletas, algo que um time brasileiro não fazia desde a edição de 1994.

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Quarteto da Seleção

Dos quatro atletas do Flamengo na escrete canarinho, dois estão na fase final da carreira: os laterais Danilo e Alex Sandro. O primeiro, que também atua como zagueiro, está prestes a completar 35 anos e tem contrato apenas até o fim do ano. Segundo o Transfermarkt, seu valor de mercado segue em 2 milhões de euros (R$ 11,7 milhões no câmbio atual). Por ter vínculo já no fim, porém, o Flamengo pode perdê-lo de graça, visto que já pode assinar gratuitamente com qualquer clube para 2027. Sua participação na Copa não angariou muitos elogios, com o jogador sendo culpado por gols que a Seleção levou, inclusive no jogo da eliminação contra a Noruega, nas oitavas de final. Dos 450 minutos que o Brasil disputou, ele jogou 405.

Alex Sandro vive situação semelhante. Ele, aos 35 anos, tem contrato até o fim do ano, mas, diferente de Danilo, já tem renovação adiantada por mais uma temporada. O lateral-esquerdo só jogou oito minutos (durante a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia), o que também não alterou seu valor de mercado: ainda em 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões).

Léo Pereira, por outro lado, sequer foi a campo. Aos 30 anos e vivendo o auge da carreira, tem valor estipulado em cerca de 12 milhões de euros (R$ 70,5 milhões). Já Lucas Paquetá foi o que mais se destacou do quarteto. O meia atuou durante 236 minutos, sendo titular em todos os jogos que esteve à disposição (os quatro primeiros). Ele contribuiu com uma assistência (contra o Haiti), mas precisou sair contra o Japão por lesão na coxa esquerda. Seu valor de mercado está na casa dos 28 milhões de euros (R$ 164,6 milhões).

Mas e os gringos?

Dentre todos os outros cinco jogadores (em três seleções diferentes), o que mais se destacou foi Gonzalo Plata, de 25 anos. Afinal, foi o único que marcou gol na Copa do Mundo. E foi logo em cima de Manuel Neuer, em vitória épica de Equador contra a Alemanha, pela fase de grupos, em jogo que valeu a classificação aos sul-americanos. No entanto, a equipe ficou pelo caminho ao perder para os anfitriões do México, nas 1/16 avos de final. Plata, que vale na casa dos 9 milhões de euros (R$ 52,9 milhões), jogou a Copa inteira, somando 360 minutos.

Jorge Carrascal, por sua vez, sequer entrou em campo com a Colômbia. Os Cafeteros caíram nas oitavas de final para a Suíça, com o jogador de 28 anos não saindo do banco nenhuma vez. Assim, ele segue com o valor de 13 milhões de euros (R$ 76,4 milhões).

Restam, então, os uruguaios. Giorgian de Arrascaeta, que já chegou machucado ao Mundial, contraiu outra lesão e não foi a campo em nenhuma das três partidas da vexatória participação do Uruguai. Mesmo aos 32 anos, segue valendo alto: 14 milhões de euros (R$ 82,3 milhões).

Varela foi titular nas três partidas e passou despercebido na campanha, que contou com dois empates e uma derrota. Já com 33 anos, o lateral-direito tem valor de apenas 1 milhão de euros (R$ 5,88 milhões). Por fim, Nicolás de La Cruz. O meia de 29 anos, que segue valendo 8 milhões de euros (R$ 47 milhões), foi reserva utilizado nos três jogos, somando 83 minutos. Sua melhor aparição foi quando entrou contra a Arábia Saudita e ajudou a Celeste a sair com um 1 a 1.





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