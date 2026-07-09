Títulos, Libertadores e legado: o que Neymar ainda pode buscar com a camisa do Santos

Com a queda precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, ainda nas oitavas de final, o futuro de Neymar tornou-se uma incógnita. Após a derrota por 2 a 1 para a Noruega no Metlife Stadium, em Nova Jersey, onde fez sua provável “última dança” pela equipe canarinho, o atacante de 34 anos partiu para Orlando, na Flórida, onde passará alguns dias de descanso aproveitando os parques da Disney com a família antes de se reapresentar ao Santos.

O camisa 10 tem contrato com o clube até o dia 31 de dezembro de 2026, porém ainda não há data definida para sua reapresentação. O time alvinegro volta a campo já no dia 16 de julho, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi antecipada pela CBF, ocorrendo antes mesmo do término da Copa do Mundo, porque o clube terá duelo na semana seguinte pelos playoffs de oitavas de final (uma espécie de repescagem) da Copa Sul-Americana contra o Universidad Central, da Venezuela. A presença de Neymar nesses jogos é incerta.

Neymar voltou ao Santos no início de 2025 com o objetivo explícito de recuperar a boa forma e disputar o que seria sua última Copa do Mundo. Com a meta cumprida, embora sem a ambicionada conquista, uma pergunta paira no ar: que motivações e metas podem mover o ídolo alvinegro nos meses finais de contrato com o clube que o formou?

Ainda que o Santos viva realidades financeira, política e esportiva turbulentas, é possível listar fatores que podem mexer com os brios e servirem de estímulo Neymar no segundo semestre da temporada. Eles abarcam aspectos dentro e fora de campo.

Títulos acessíveis e retomada internacional

No Campeonato Brasileiro, o Santos vem repetindo neste ano o enredo das últimas edições e, por ora, briga contra o rebaixamento. O time é o 15º colocado com 21 pontos, apenas um acima do Vasco, que abre o Z4. No entanto, a disputa este ano está achatada e a distância para o sexto colocado é de apenas cinco pontos. Assim, Neymar pode ajudar a equipe a melhorar o aproveitamento no segundo turno e ter um fim de Brasíleirão mais confortável.

Em 2025, já com Neymar de volta, o clube correu sério risco de queda para a Série B apenas um ano depois de disputar a segunda divisão pela primeira vez. E o atacante foi o principal responsável por evitar esse novo dissabor com gols e assistências nas rodadas finais jogando no sacrifício, já que tinha uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

Além de uma caminhada menos atribulada no Brasileirão, o atacante pode sentir-se desafiado a encerrar o jejum de títulos do Santos. O clube completou no início de 2026 dez anos de sua última conquista, o Campeonato Paulista de 2016. Ao contrário do que aconteceu nas duas últimas temporadas, o Santos segue vivo em outros torneios: Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O time terá pela frente Remo, nas oitavas do torneio nacional, e o venezuelano Universidad Central, nos playoffs da disputa internacional. Ou seja, o time tem boas condições de avançar nesses torneios.

Neymar tem seis títulos com a camisa do Santos, todos alcançados nos seus primeiros anos de carreira, antes de ir para a Europa. São três estaduais (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), a Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana de 2012. Assim, ele tem o importante desafio de buscar sua terceira conquista internacional pelo clube e/ou o bicampeonato da Copa do Brasil. Um desses títulos, além de tirar o Santos da longeva fila, garantiria um retorno à Copa Libertadores em 2027, torneio que o clube não disputa há cinco anos. No caso da Copa do Brasil, o vice-campeonato já bastaria para dar ao torcedor o sabor de novamente jogar a Libertadores por conta de regra instituída pela CBF para este ano.

Neymar também pode melhorar ainda mais sua posição na tabela histórica de artilheiros do Santos. Maior goleador após a chamada “Era Pelé”, o camisa 10 ingressou em fevereiro no top 10 geral. Com 153 gols, ele tem apenas quatro a menos que Pagão, o nono da lista. Aparecer de forma destacada na prateleira que conta com nomes míticos dos anos dourados do Alvinegro, como Pelé, Coutinho e Pepe, não é pouca coisa.

A busca por títulos e marcas individuais pode estimular Neymar a despedir-se do clube com o qual tem ligação umbilical deixando uma imagem final lustrosa, longe das polêmicas e ausência de resultados esportivos.

Reconstrução do clube e calma para decidir o futuro

A presença de Neymar no Santos incrementou receitas comerciais, atraindo patrocinadores e dando exposição internacional ao clube. Em 2025, ano do retorno do atacante, o Santos viu crescer em 70% suas receitas em relação a 2023, temporada que marcou o rebaixamento santista para a Série B. Aumento no número de sócios-torcedores e patrocínios foram os impactos mais expressivos.

Por outro lado, o clube segue imerso em um caos financeiro, sofrendo com transferbans por dívidas antigas e dificuldades para pagar salários. É um quadro complexo, ainda mais considerando que o clube terá eleições presidenciais em dezembro. Ainda assim, com a permanência do astro, o Santos terá mais condições de buscar novos recursos. O apelo midiático do atacante é inegável. Some-se a isso as eventuais premiações que conquistas e boas classificações podem dar.

Ajudar a consolidar a reconstrução do clube pode vir acompanhado de um tempo para que Neymar decida seu futuro sem a pressão da Seleção Brasileira. Durante um ano e meio, o jogador envergou a camisa alvinegra com o horizonte na Copa do Mundo. Agora, ele terá tempo para decidir se estende o contrato, vai para outra liga, como a americana, ou até mesmo se encerra a carreira.