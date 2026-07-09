Jorge Jesus é o novo treinador da seleção de Portugal

Jorge Jesus é o novo técnico da seleção de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) fechou nesta quinta-feira (9) o acordo com Jorge Jesus. O treinador assinará contrato nesta sexta-feira (10), e a entidade fará a apresentação oficial logo em seguida.

A definição ocorreu durante uma reunião entre o presidente da FPF, Pedro Proença, e Luís Miguel Henrique, advogado que representa Jorge Jesus há vários anos.

Além disso, a assinatura do contrato acontecerá em uma data simbólica para o futebol português. O anúncio oficial será feito exatamente dez anos após a conquista da Eurocopa de 2016, o maior título da história do país.

Jorge Jesus permanecerá no cargo até a disputa da Copa do Mundo de 2030. Ele receberá um salário anual de 4 milhões de euros (cerca de R$ 23,5 milhões). Dessa forma, ele terá a missão de conduzir Portugal durante todo o próximo ciclo.

Jesus assume no lugar de Roberto Martínez, que deixou o cargo após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. De acordo com a imprensa britânica, o espanhol é um dos principais candidatos a comandar a Escócia após a saída de Steve Clarke, demitido depois da eliminação na fase de grupos da Copa.





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