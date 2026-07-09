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Ataque de Israel mata organizador de exibição da Copa do Mundo em Gaza

Ataque de Israel mata organizador de exibição da Copa do Mundo em Gaza
Ataque de Israel mata organizador de exibição da Copa do Mundo em Gaza -

 

Um ataque de Israel matou o trabalhador humanitário Mohamed al-Wahidi cerca de uma hora antes da partida entre Egito e Argentina, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, disputada na última terça-feira. Responsável por organizar a exibição dos jogos do Mundial na Faixa de Gaza, ele seguia para um ponto de encontro onde milhares de pessoas acompanhariam o confronto. Além dele, o ataque deixou outras três vítimas fatais, entre elas duas crianças.

Segundo a agência Associated Press, al-Wahidi atuava para o governo egípcio e não mantinha qualquer vínculo com organizações terroristas. De acordo com o diretor do Hospital Shifa, Mohamed Abu Selmiya, um míssil israelense atingiu o carro que levava o trabalhador ao distrito de Tel Hawa, nos arredores da Cidade de Gaza. Com o impacto, al-Wahidi morreu no local, assim como outras três pessoas. O motorista sobreviveu ao ataque.

Entre as vítimas estavam os irmãos Fari, de 8 anos, e Hamza, de 10, que jogavam futebol nas proximidades no momento da explosão. Além disso, o ataque aconteceu pouco antes do início da partida entre Egito e Argentina, quando milhares de moradores já se reuniam em diferentes pontos da Faixa de Gaza para acompanhar o confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Copa do Mundo vira cenário de tragédia

Além disso, o primo de Mohamed al-Wahidi, Abd Alkhaleq al-Wahidi, relembrou os momentos que antecederam a confirmação da morte do familiar. “Estávamos reunidos em um evento familiar quando ouvimos uma explosão e fomos informados de que um carro havia sido atingido na Rua al-Maghribi. Quando cheguei, as equipes médicas já haviam resgatado os corpos de uma criança e de um homem não identificado, enquanto outro jovem estava caído no chão, ferido. Alguém no local me disse que um dos meus parentes havia sofrido ferimentos graves e poderia ter morrido”, disse.

Dessa forma, a morte de al-Wahidi ocorreu no mesmo dia em que Egito e Argentina disputaram uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O episódio acrescentou um novo capítulo à crise humanitária na região e transformou um momento de confraternização em uma tragédia marcada pela perda de vidas civis.

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