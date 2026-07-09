Ataque de Israel mata organizador de exibição da Copa do Mundo em Gaza

Um ataque de Israel matou o trabalhador humanitário Mohamed al-Wahidi cerca de uma hora antes da partida entre Egito e Argentina, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, disputada na última terça-feira. Responsável por organizar a exibição dos jogos do Mundial na Faixa de Gaza, ele seguia para um ponto de encontro onde milhares de pessoas acompanhariam o confronto. Além dele, o ataque deixou outras três vítimas fatais, entre elas duas crianças.

Segundo a agência Associated Press, al-Wahidi atuava para o governo egípcio e não mantinha qualquer vínculo com organizações terroristas. De acordo com o diretor do Hospital Shifa, Mohamed Abu Selmiya, um míssil israelense atingiu o carro que levava o trabalhador ao distrito de Tel Hawa, nos arredores da Cidade de Gaza. Com o impacto, al-Wahidi morreu no local, assim como outras três pessoas. O motorista sobreviveu ao ataque.

Entre as vítimas estavam os irmãos Fari, de 8 anos, e Hamza, de 10, que jogavam futebol nas proximidades no momento da explosão. Além disso, o ataque aconteceu pouco antes do início da partida entre Egito e Argentina, quando milhares de moradores já se reuniam em diferentes pontos da Faixa de Gaza para acompanhar o confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Copa do Mundo vira cenário de tragédia

Além disso, o primo de Mohamed al-Wahidi, Abd Alkhaleq al-Wahidi, relembrou os momentos que antecederam a confirmação da morte do familiar. “Estávamos reunidos em um evento familiar quando ouvimos uma explosão e fomos informados de que um carro havia sido atingido na Rua al-Maghribi. Quando cheguei, as equipes médicas já haviam resgatado os corpos de uma criança e de um homem não identificado, enquanto outro jovem estava caído no chão, ferido. Alguém no local me disse que um dos meus parentes havia sofrido ferimentos graves e poderia ter morrido”, disse.

Dessa forma, a morte de al-Wahidi ocorreu no mesmo dia em que Egito e Argentina disputaram uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O episódio acrescentou um novo capítulo à crise humanitária na região e transformou um momento de confraternização em uma tragédia marcada pela perda de vidas civis.

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