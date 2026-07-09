Klose revela ligação de Messi após quebra de recorde na Copa: “Foi muito emocionante”

Lionel Messi assumiu o posto de maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Assim, o argentino chegou a 21 gols em Mundiais, cinco a mais que o alemão Miroslav Klose, antigo dono da marca. Logo atrás aparece Kylian Mbappé, com 19 gols, que segue na cola do craque do Inter Miami e pode encostar, visto que a França também segue viva na disputa do título.

Dessa forma, a quebra do recorde aproximou os dois maiores goleadores da história da competição. Klose parabenizou Messi pela conquista, enquanto o argentino entrou em contato com o ex-centroavante por telefone. A conversa ocorreu com a intermediação do técnico Lionel Scaloni, amigo de longa data do centroavante alemão.

“O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, foi meu companheiro de equipe na Lazio, entre 2011 e 2013. Ainda mantemos contato regularmente. Ele organizou uma ligação entre Messi e eu. Foi muito emocionante. Claro, nos cruzamos em campo algumas vezes, o que sempre foi agradável e respeitoso. Mas essa ligação foi a primeira vez que conversamos depois de tanto tempo sem jogar. Ele me disse que me enviaria uma camisa autografada”, disse o ex-jogador, em entrevista reproduzida pelo jornal francês L’Équipe.

Disputa pela artilharia do Mundial 2026

Na Copa do Mundo de 2026, Messi soma oito gols e marcou em todas as cinco partidas disputadas pela Argentina. Mbappé e Erling Haaland aparecem logo atrás, com sete gols cada, e seguem na disputa pela artilharia desta edição do torneio.

O Mundial de 2026 representa a sexta participação do argentino em Copas. O craque anotou m gol em 2006, passou em branco em 2010, balançou as redes quatro vezes em 2014, fez um gol em 2018, anotou sete na campanha do título em 2022 e já soma oito na atual edição.

Veja o ranking de maiores artilheiros de Copas

Messi (Argentina) – 21 gols;

Mbappé (França) – 19 gols;

Klose (Alemanha) – 16 gols;

Ronaldo (Brasil) – 15 gols;

Gerd Muller (Alemanha) – 14 gols;

Kane (Inglaterra) – 14 gols;

Just Fontaine (França) – 13 gols;

Pelé (Brasil) – 12 gols.

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