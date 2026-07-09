França x Marrocos, com comentários e estatísticas a partir das 16h

Nesta quinta-feira, o planeta vai descobrir quem será o primeiro semifinalista da competição. No Gillette Stadium, em Boston, França e Marrocos medem forças por uma vaga na semifinal da Copa, às 17h (horário de Brasília). Mas, desde 16h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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