Memphis e Corinthians mantêm negociações, mas renovação segue sem definição

A renovação de contrato entre Memphis Depay e o Corinthians segue sem um desfecho. A menos de um mês do fim do vínculo atual, as conversas continuam entre as partes, mas ainda não há previsão para um acordo. Embora o clube e o estafe do jogador confirmem a existência de uma proposta oficial, os detalhes financeiros e as condições da negociação permanecem sob sigilo.

Internamente, a diretoria corintiana afirma que formalizou a oferta há algumas semanas. O documento foi encaminhado aos representantes do atacante e prevê uma redução salarial significativa, considerada compatível com o momento financeiro vivido pelo clube. Como o Corinthians não estabeleceu um prazo para resposta, a expectativa é que o próximo movimento dependa de Memphis.

Nos bastidores, dirigentes acreditam que o holandês só deverá se manifestar de forma definitiva quando retornar ao Brasil. Ao mesmo tempo, há divergências dentro do próprio clube sobre os próximos passos. Uma parte entende que o atacante se reapresentará normalmente ao CT Joaquim Grava para dar sequência aos treinamentos. Outra avalia que Memphis só voltará caso a renovação já esteja acertada, evitando iniciar os trabalhos e deixar o elenco poucos dias depois.

Apesar da indefinição, o desejo de Memphis continua sendo permanecer no Corinthians. O atacante, que já manifestou publicamente sua identificação com o clube e com o futebol brasileiro, vê com bons olhos a possibilidade de seguir no Parque São Jorge, mesmo diante da redução salarial proposta. O objetivo do camisa 10 é continuar o projeto iniciado no último ano e ajudar o Timão a voltar a disputar títulos de expressão no cenário continental.

Quando Depay retorna ao Corinthians?

A data da reapresentação também gera dúvidas. Segundo uma versão apresentada pelo Corinthians, Memphis recebeu 14 dias de férias após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo, em 30 de junho. Assim, deveria voltar aos treinamentos na próxima terça-feira (14/7). Já a versão do staff do jogador é que o atacante somente retorne ao CT caso o novo contrato já esteja assinado.

Contudo, o jogador segue sem uma definição. Nesta terça-feira (08/7), o holandês fez uma postagem enigmática em suas redes sociais, deixando seu ”futuro em aberto”.

Desde que chegou ao Corinthians, Memphis disputou 79 partidas, marcou 20 gols e distribuiu 15 assistências. O vínculo atual com o clube é válido até o dia 31 de julho de 2026, e a diretoria trata a permanência do holandês como uma das prioridades desta janela de transferências.

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