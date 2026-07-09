França x Marrocos mobiliza drones, alerta em metrô e centenas de policiais em Paris

Paris entrou em alerta máximo para o duelo entre França e Marrocos, nesta quinta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo. Diante da expectativa de milhares de torcedores nas ruas da capital, as autoridades montaram um amplo esquema de segurança para a partida, com reforço policial, monitoramento por drones e restrições em pontos estratégicos da cidade.

Prefeitura e Polícia tratam o confronto como um dos mais sensíveis desta Copa devido à grande concentração de pessoas previstas desde o pré ao pós-jogo. Há preocupação, sobretudo, com a expressiva comunidade marroquina que vive na capital francesa, visto que a expectativa é de presença significativa de torcedores dos dois países pelas ruas. Esse fator está inserido no planejamento de segurança.

Centenas de agentes ficarão posicionadas em áreas de maior movimentação já a partir das 20h (horário local), duas horas antes do início do jogo. Ainda segundo a polícia, o governo autorizou o uso de drones para filmar e monitorar as ruas de Paris, com intenção de identificar com mais rapidez possíveis incidentes ou atuação de agitadores.

França se baseia em experiência recente

A preocupação das autoridades tem como base episódios da última Copa do Mundo, em 2022, no Catar. As duas seleções se enfrentaram em dezembro daquele ano, também no mata-mata, e a vitória francesa terminou com 266 prisões — 167 apenas em Paris. Além disso, autoridades confirmaram inúmeros tumultos pelas ruas da cidade após o duelo.

Com base no caso recente, a Avenida Champs-Élysées, tradicional ponto de encontro em grandes eventos esportivos, ficará sob vigilância especial. Alguns estabelecimentos comerciais também ampliaram seus próprios esquemas de proteção para evitar danos e possíveis saques.

Para evitar aglomerações espontâneas na Champs-Élysées, várias estações de metrô permanecerão fechadas. Casos, por exemplo, das linhas 1 e 2 entre Charles de Gaulle-Étoile e Trocadéro.

França x Marrocos: proibições e horários

As medidas de segurança começarão uma hora antes do apito inicial, às 21h no horário local, segundo o jornal Le Parisien. O duelo está marcado para as 22h em Paris e às 17h de Brasília), valendo a primeira vaga na semifinal da Copa 2026.

Após os atos de violência e desordens registrados na comemoração do título da Champions League pelo PSG, a proibição do uso de pirotecnia e fogos de artifício segue em vigor até 20 de julho. A Prefeitura afirmou que visa garantir andamento normal do evento com as restrições, a fim de proteger tanto os torcedores quanto os cidadãos que não participarão das celebrações.

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