Web resgata vídeo de Haaland com torcedor brasileiro; veja

Com a grande atuação na vitória da Noruega sobre o Brasil, que garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Mundo, Erling Haaland também passou a receber elogios pelo carisma fora dos gramados. Nas redes sociais, torcedores resgataram um vídeo gravado em 2023 no qual o atacante envia uma mensagem de incentivo a um fã brasileiro conhecido como “Mini Haaland”.

Na época, Vinícius Correa, então com seis anos, viralizou pela impressionante semelhança com o craque norueguês. O garoto ganhou o apelido de “Mini Haaland” e chamou a atenção do futebol internacional, até que a história chegou ao próprio atacante.

Entretanto, a ligação entre os dois começou em um momento delicado. Segundo a família, Vinícius sofria bullying na escola por usar cabelo comprido e era alvo de comentários dos colegas. Depois que um amigo perguntou se ele era filho de Haaland, o menino passou a conhecer a trajetória do jogador e rapidamente se tornou fã. “Ele ficava falando: ‘Eu sou o Haaland. Não sou um menino. Sou o Haaland e sou forte'”, relembrou a mãe, em entrevista ao Manchester City.

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Além disso, a repercussão da história fez com que o Manchester City aproximasse o garoto do ídolo. Em seu aniversário, Haaland gravou um vídeo especial para o pequeno brasileiro. “Oi Vini, aqui é o Erling. Ouvi dizer que você é o Erling Haaland brasileiro e fiquei muito feliz de saber disso. Cabelo comprido é muito bonito. Então, continue com o seu e não ligue para o que todo mundo fala. Além disso, feliz aniversário”, declarou o atacante.

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