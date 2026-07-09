Arias ganha “férias”, mas voltará ao Palmeiras valorizado após Copa

Jhon Arias retorna ao Palmeiras com moral elevada após a participação na Copa do Mundo de 2026. Mesmo com a eliminação da Colômbia para a Suíça nas oitavas de final, o atacante encerrou o torneio como um dos destaques da seleção colombiana, atuando como titular nas cinco partidas e contribuindo diretamente para a campanha com um gol decisivo.

O principal momento de Arias no Mundial aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre Gana, resultado que garantiu a classificação da Colômbia para o mata-mata.

Antes de retornar ao Brasil, o jogador aproveitará um breve período de descanso. Arias reencontrou a família na Colômbia e tem volta prevista para o dia 15 de julho. O atacante não tirava férias há mais de um ano, situação que exigiu cuidados especiais desde sua chegada ao Palmeiras. Nos primeiros compromissos pelo clube, inclusive, começou no banco de reservas. Tudo como parte de um processo de adaptação física e tática após a passagem pelo futebol inglês.

Desde então, o colombiano disputou 26 partidas pelo Verdão, marcou seis gols e distribuiu duas assistências. Embora ainda não tenha alcançado o mesmo ritmo apresentado em seus melhores momentos no Fluminense, o desempenho na Copa do Mundo reforçou a confiança da comissão técnica em seu potencial para a sequência da temporada.

A tendência é que o atacante esteja à disposição de Abel Ferreira logo após o período de descanso. O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para o dia 22 de julho, quando a equipe visita o Coritiba pela retomada do Campeonato Brasileiro.

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