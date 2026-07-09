Ex-jogador da seleção da Romênia morre aos 44 anos por afogamento

O ex-jogador da seleção da Romênia Gabriel Muresan morreu aos 44 anos após se afogar em um lago próximo à cidade de Apold, da qual era prefeito desde 2020.

Muresan encerrou a carreira profissional ao fim da temporada 2016/17. Depois de deixar os gramados, ele ingressou na vida pública e assumiu a administração de Apold.

Pela seleção romena, o ex-volante disputou nove partidas entre 2007 e 2011, incluindo Eliminatórias da Copa do Mundo e da Eurocopa.

Por clubes, Muresan construiu praticamente toda a carreira na Romênia. Ele defendeu Gaz Metan, Gloria Bistrița, CFR Cluj e Targu Mures antes de atuar pelo Tom Tomsk, da Rússia, onde pendurou as chuteiras.

A Federação Romena de Futebol divulgou uma nota de pesar manifestando solidariedade aos familiares, amigos e a todos que conviveram com o ex-atleta.

A Prefeitura de Apold também homenageou Gabriel Muresan nas redes sociais, destacando que o ex-jogador foi “um servidor dedicado à comunidade”.

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