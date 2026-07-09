Gabriel Pec treina pela primeira vez e anima torcida do Cruzeiro

O atacante Gabriel Pec deu o primeiro passo em sua trajetória com a camisa do Cruzeiro. Anunciado oficialmente na última quarta-feira (7), o jogador participou nesta quinta-feira (8) do primeiro treinamento com os novos companheiros na Toca da Raposa II. A atividade marcou o início da preparação do reforço para o segundo semestre da temporada.

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Antes de ir a campo, o atacante passou por um período de avaliações físicas e trabalhos específicos. Na terça-feira, inclusive, o jogador permaneceu sob os cuidados do departamento de Fisiologia do clube, realizando testes e atividades de força. O planejamento, por outro lado, é acelerar a adaptação do atleta para que ele esteja apto o mais rápido possível.

Preparação mira amistoso em Brasília

A comissão técnica de Artur Jorge vê o amistoso contra o Grêmio, no próximo domingo (12), às 17h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, como uma oportunidade importante para observar o desempenho de Gabriel Pec. A tendência, no entanto, é que o atacante tenha seus minutos controlados, já que ainda passa pelo processo de integração física e tática ao elenco.

O jogador desembarcou em Belo Horizonte no último domingo (5) e foi recebido com entusiasmo por torcedores e dirigentes. Desde o início das negociações, aliás, Pec recebeu diversas manifestações de apoio da torcida cruzeirense, fator que, segundo ele, pesou na decisão de acertar com a Raposa para a sequência da carreira.

Em sua primeira declaração como jogador da Raposa, o atacante destacou a felicidade pela chegada ao clube e elogiou o projeto esportivo. Além disso, ressaltou a qualidade do elenco e afirmou que pretende contribuir rapidamente dentro de campo. Contratado para aumentar o poder ofensivo da equipe, Gabriel Pec chega cercado de expectativa e pode ser uma das principais armas do Cabuloso na disputa das competições do segundo semestre.

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