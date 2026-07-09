Roberto Assaf: Flamengo cumpre a obrigação 

É mais interessante realizar amistosos contra clubes brasileiros, mas os dirigentes optaram pela excursão à Portugal, que é muito mais lucrativo. E Léo Jardim lançou, contra o Lausanne Sports, sem qualquer expressão no cenário do futebol, um time que está longe de representar o Flamengo, em qualquer a época e o local. Diante dos fatos, o Flamengo, apesar da ausência de praticamente todos os titulares em todo o tempo, venceu por 2 a 0, o agora decide o título do Intermunicipal do Algarve com o Benfica, da primeira prateleira do futebol da Europa, no sábado.

O Flamengo entrou em campo com uma equipe bastante desfigurada, com vários jogadores de qualidade duvidosa, o que ficou evidente ao longo do primeiro tempo, na lentidão e nas poucas oportunidades criadas, e, é óbvio, desperdiçadas. O adversário era de notável fragilidade, tanto que raras vezes conseguia superar o próprio campo. Veio o intervalo, e o placar no 0 a 0.

O jogo recomeçou na mesma toada. Mas logo aos cinco minutos Lorran fez 1 a 0, com uma pancada indefensável. Contudo, os treinadores, que já iniciado as muitas substituições, pioraram o que já estava ruim. Aos 25, Sekou Koné rolou a bola para Wallace Yan, livre de marcação, fez 2 a 0. Enfim, o compromisso estava cumprido.

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