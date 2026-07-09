Wallace Yan relembra polêmicas e mira mais espaço no Flamengo: “Choque de realidade”

O Flamengo acompanha a evolução de Wallace Yan, que busca conquistar mais espaço com o técnico Leonardo Jardim. Autor de um dos gols na vitória sobre o FC Lausanne-Sport, o atacante analisou o momento que vive no clube, relembrou episódios recentes e destacou o próprio amadurecimento.
Na última temporada, o atleta protagonizou situações que repercutiram fora de campo. O atacante recebeu cartão vermelho apenas dez minutos depois de entrar na partida contra o Bahia e também trocou provocações com Hulk, Lyanco e Everson, do Atlético-MG. Em maio, Leonardo Jardim optou por não relacioná-lo para o confronto diante do Independiente Medellín.
“O que aconteceu foi para eu amadurecer. Como eu falo, com um jogador profissional precisa acontecer coisas para tomar um choque de realidade. Eu aprendi bastante com o que acontece e continuo. Sou um garoto que entra com a vontade de vencer sempre. É claro que a gente, às vezes, tem os resultados negativos, mas a minha vontade é sempre a mesma”, afirmou.
“O amadurecimento foi para eu ter a dimensão da pessoa que eu sou também. Claro que aconteceu boatos de transferência, algo do tipo, mas minha cabeça estava totalmente no Flamengo. É o clube do meu coração e que acreditou no meu trabalho. Não me abalei com isso, deixei meus empresários trabalharem e continuei com a cabeça totalmente dentro do Flamengo”, acrescentou.
Disputa interna no elenco rubro-negro
O Rubro-Negro concentra os esforços no mercado em busca de um meio-campista e de um atacante de lado, mas também monitora a contratação de um centroavante para a próxima janela de transferências. Wallace Yan comentou a concorrência no setor ofensivo e afirmou que se considera preparado para atuar como substituto de Pedro quando necessário.
“Me vejo, sim. Claro que eu tenho um potencial para isso, mas tenho que respeitar o Pedro. Em momentos que ele estiver, eu tenho que ter paciência, mas claro que quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar ali para dar conta do recado. A motivação é 100%. Mas, sendo um garoto, tenho que respeitar o Pedro, o Bruno (Henrique) que também tem a facilidade de jogar na posição que eu jogo. Vou continuar trabalhando. Se eu receber a oportunidade, vou estar ali concentrado e bem preparado”, concluiu.
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