Wallace Yan relembra polêmicas e mira mais espaço no Flamengo: “Choque de realidade”

“O amadurecimento foi para eu ter a dimensão da pessoa que eu sou também. Claro que aconteceu boatos de transferência, algo do tipo, mas minha cabeça estava totalmente no Flamengo. É o clube do meu coração e que acreditou no meu trabalho. Não me abalei com isso, deixei meus empresários trabalharem e continuei com a cabeça totalmente dentro do Flamengo”, acrescentou.

Disputa interna no elenco rubro-negro

O Rubro-Negro concentra os esforços no mercado em busca de um meio-campista e de um atacante de lado, mas também monitora a contratação de um centroavante para a próxima janela de transferências. Wallace Yan comentou a concorrência no setor ofensivo e afirmou que se considera preparado para atuar como substituto de Pedro quando necessário.

“Me vejo, sim. Claro que eu tenho um potencial para isso, mas tenho que respeitar o Pedro. Em momentos que ele estiver, eu tenho que ter paciência, mas claro que quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar ali para dar conta do recado. A motivação é 100%. Mas, sendo um garoto, tenho que respeitar o Pedro, o Bruno (Henrique) que também tem a facilidade de jogar na posição que eu jogo. Vou continuar trabalhando. Se eu receber a oportunidade, vou estar ali concentrado e bem preparado”, concluiu.

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