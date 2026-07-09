Santos recebe sondagens por Caballero após Copa e avalia possível venda

O Santos acompanha com atenção a situação de Gustavo Caballero no mercado de transferências. Após a participação do atacante na Copa do Mundo de 2026, o clube espera o retorno do paraguaio ao CT Rei Pelé no início da próxima semana, mas já convive com sondagens de equipes interessadas em sua contratação.

Nas últimas semanas, a diretoria recebeu consultas sobre o jogador de 24 anos. Ele tem contrato com o Peixe por mais três temporadas e disputou o primeiro semestre emprestado ao Portsmouth, da Inglaterra. No Mundial, Caballero participou das duas partidas do Paraguai no mata-mata, diante de Alemanha e França, desempenho que aumentou sua visibilidade no mercado.

O Santos vê o atacante como um ativo importante e não descarta negociá-lo para aliviar a delicada situação financeira do clube. Atualmente, a dívida santista supera R$ 1 bilhão. Além disso, o elenco convive com atrasos no pagamento de salários registrados em carteira e dos direitos de imagem. Diante desse cenário, a venda de jogadores segue como uma das alternativas para reforçar o caixa.

Permanência no Santos não está descartada

Ao mesmo tempo, a permanência de Caballero também é considerada uma possibilidade. Com poucos recursos para contratar reforços e enfrentando um transfer ban imposto pela Fifa em razão de uma dívida de cerca de R$ 12 milhões com o Monaco pela contratação de Jean Lucas, o Santos trabalha com limitações no mercado.

Embora a CBF tenha aberto uma janela extraordinária de inscrições entre esta quinta-feira e o dia 17 de julho para jogadores que já atuam no futebol brasileiro, atletas vindos do exterior só poderão ser registrados a partir da abertura da janela internacional, no dia 20. Assim, a tendência é que o clube tenha poucas opções para reforçar o elenco.

Caso as consultas não evoluam para uma proposta oficial, Caballero poderá ganhar espaço com o técnico Cuca. O atacante oferece uma característica pouco comum no atual grupo que é a velocidade pelos lados do campo e capacidade para atuar como ponta. Enquanto aguarda o retorno do jogador, a diretoria segue avaliando o mercado na expectativa de que a valorização conquistada com a campanha do Paraguai na Copa do Mundo possa resultar em uma negociação importante para os cofres da Vila Belmiro.

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