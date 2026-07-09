Prefeito de Nova York acusa “roubo” em Argentina x Egito durante evento oficial

As polêmicas de arbitragem da vitória argentina sobre o Egito, nas oitavas de final da Copa do Mundo, seguem repercutindo mundo afora. Nessa quarta-feira (8), foi a vez do prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, comentar sobre o duelo e afirmar que classificação albiceleste só ocorreu por “roubo” na partida. Sua opinião inclusive gerou ainda mais burburinhos na web.

Zohran Mamdani comentou sobre o jogo durante a apresentação de um plano da prefeitura para melhorar o sistema de ônibus da cidade. Questionado por uma jornalista sobre como aproveitaria os minutos que os passageiros economizariam diariamente com as mudanças propostas, o prefeito respondeu que usaria o tempo para rever o jogo.

“Eu provavelmente só ficaria assistindo aos replays do Egito sendo roubado ontem de novo e de novo”, afirmou.

A declaração repercutiu imediatamente nas redes sociais e em veículos de comunicação esportivos de vários países, sobretudo argentinos. Além disso, reacendeu discussões sobre as decisões da arbitragem na partida.

“Egito roubado”

Pouco depois, ainda no evento, Mamdani citou novamente o duelo enquanto explicava os benefícios do projeto de transporte. Segundo ele, a redução no tempo de deslocamento permitirá que moradores passem mais tempo com a família e cheguem mais cedo em casa.

“Significa tomar café da manhã com a sua família. (…) Também significa chegar em casa antes da hora de dormir. Significa concordar com seus amigos sobre o roubo contra o Egito. Se era para marcar falta naquele primeiro gol anulado”, declarou.

Argentina vence em jogo histórico e polêmico

A atual campeã venceu o Egito por 3 a 2 após uma virada nos minutos finais, após sair perdendo por 2 a 0. O triunfo só começou a ser construído aos 34 minutos da etapa final, com gol de Romero. Porém, enquanto argentinos seguem comemorando o fico emblemático, as críticas à arbitragem e ao VAR reverberam do lado egípcio.

Entre as principais reclamações está o gol anulado de Mostafa Zico no segundo tempo. O lance, que ampliava a vantagem egípcia no placar, acabou invalidado pelo árbitro após análise no VAR. Segundo a decisão, o Egito cometeu falta no lance anterior à finalização.

Após a partida, a Federação Egípcia de Futebol (EFA) informou que apresentou reclamação formal contra a equipe de arbitragem liderada pelo francês François Letexier. A entidade também afirmou que especialistas e analistas apontaram episódios controversos que, segundo a versão, levantaram questionamentos sobre a imparcialidade e a consistência da arbitragem na Copa do Mundo.

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