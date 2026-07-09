Ex-Inter, Enner Valencia fica livre no mercado após saída do Pachuca

Enner Valencia está livre oficialmente no mercado. Afinal, o Pachuca, do México, anunciou a saída do atacante após o fim do contrato. As partes não chegaram a um acordo pela renovação, e o equatoriano agora pode assinar com qualquer clube sem custos de transferência.

Dessa forma, o jogador defendeu o clube mexicano desde a metade do ano passado, depois de quase duas temporadas no Internacional. A passagem pelo Colorado alternou bons momentos e períodos de forte contestação por parte da torcida.

O atacante também encerrou recentemente a participação do Equador na Copa do Mundo. Ele não marcou gols no torneio, desperdiçou oportunidades importantes e recebeu críticas pelo desempenho. Alguns lances ainda repercutiram nas redes sociais e viraram meme. No futebol mexicano, Valencia deixou o Pachuca com 26 gols em 47 partidas e garantiu lugar entre os 20 maiores artilheiros da história do clube.

Passagem pelo Colorado

O equatoriano chegou ao Internacional em 2023 e rapidamente conquistou a torcida, principalmente pelas atuações na Libertadores, com gols decisivos diante de River Plate e Bolívar. A relação, porém, mudou nas semifinais da competição. Na derrota para o Fluminense, no Beira-Rio, Valencia desperdiçou chances claras e passou a receber o rótulo de vilão da eliminação.

Depois daquele episódio, o atacante viveu poucos momentos de destaque, como o gol de falta na final do Campeonato Gaúcho de 2025 contra o Grêmio. Em contrapartida, acumulou vaias, críticas e chegou a enfrentar um torcedor que tentou agredi-lo durante uma partida. O vínculo com o Internacional terminou por meio de uma rescisão contratual antes do prazo previsto.

Livre no mercado, Valencia voltou ao Pachuca, clube que já havia defendido em 2014. Na primeira passagem, marcou 18 gols em 25 jogos, desempenho que abriu as portas para a transferência ao West Ham, da Inglaterra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.