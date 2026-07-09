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São Paulo mantém busca por zagueiro mesmo após reintegração de Arboleda

São Paulo mantém busca por zagueiro mesmo após reintegração de Arboleda
São Paulo mantém busca por zagueiro mesmo após reintegração de Arboleda -

 

A reintegração de Arboleda ao elenco não mudou os planos do São Paulo para a janela de transferências. Apesar de voltar a contar com o zagueiro equatoriano, a diretoria mantém a contratação de um defensor como prioridade máxima para a sequência da temporada e segue em busca de um reforço no mercado.

A necessidade de ampliar as opções para o setor defensivo aumentou nas últimas semanas. Doria rescindiu contrato com o clube após sofrer ameaças nas redes sociais, Sabino segue entregue ao departamento médico e Nahuel Ferraresi está próximo de deixar o Tricolor. O venezuelano, que estava emprestado ao Botafogo, faz parte da negociação que levará o volante Newton ao Morumbis. Os clubes já têm um acordo verbal e trabalham para concluir a operação.

Com esse cenário, a volta de Arboleda acabou sendo considerada uma solução importante internamente, mas insuficiente para suprir as carências do elenco. A avaliação da diretoria é que o grupo precisa de mais uma peça para suportar a maratona de jogos do segundo semestre.

São Paulo com dificuldades para encontrar novo zagueiro

Enquanto busca um nome para a posição, o São Paulo acumula dificuldades nas negociações. O primeiro alvo foi o português Domingos Duarte, que estava livre no mercado. As conversas chegaram a ser interrompidas após o jogador rejeitar diferentes propostas do clube por divergências salariais.

Mesmo com a saída do executivo Rui Costa e a chegada de Rafinha ao comando interino do departamento de futebol, a negociação foi retomada, mas voltou a travar pelos mesmos motivos e acabou encerrada em definitivo.

Em seguida, o foco da diretoria passou a ser Arthur Chaves, do Hoffenheim, da Alemanha. O São Paulo abriu conversas com o clube alemão e apresentou diferentes alternativas, priorizando um empréstimo. Apesar do bom andamento inicial das tratativas, nenhuma das propostas recebeu aval do Hoffenheim, o que impediu o avanço da negociação.

Assim, diante das negativas, o Tricolor segue monitorando o mercado em busca de um zagueiro. A expectativa é fechar a contratação de um defensor nas próximas semanas, antes do retorno da equipe aos compromissos oficiais do Campeonato Brasileiro e das competições de mata-mata.

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