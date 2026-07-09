São Paulo mantém busca por zagueiro mesmo após reintegração de Arboleda

A reintegração de Arboleda ao elenco não mudou os planos do São Paulo para a janela de transferências. Apesar de voltar a contar com o zagueiro equatoriano, a diretoria mantém a contratação de um defensor como prioridade máxima para a sequência da temporada e segue em busca de um reforço no mercado.

A necessidade de ampliar as opções para o setor defensivo aumentou nas últimas semanas. Doria rescindiu contrato com o clube após sofrer ameaças nas redes sociais, Sabino segue entregue ao departamento médico e Nahuel Ferraresi está próximo de deixar o Tricolor. O venezuelano, que estava emprestado ao Botafogo, faz parte da negociação que levará o volante Newton ao Morumbis. Os clubes já têm um acordo verbal e trabalham para concluir a operação.

Com esse cenário, a volta de Arboleda acabou sendo considerada uma solução importante internamente, mas insuficiente para suprir as carências do elenco. A avaliação da diretoria é que o grupo precisa de mais uma peça para suportar a maratona de jogos do segundo semestre.

São Paulo com dificuldades para encontrar novo zagueiro

Enquanto busca um nome para a posição, o São Paulo acumula dificuldades nas negociações. O primeiro alvo foi o português Domingos Duarte, que estava livre no mercado. As conversas chegaram a ser interrompidas após o jogador rejeitar diferentes propostas do clube por divergências salariais.

Mesmo com a saída do executivo Rui Costa e a chegada de Rafinha ao comando interino do departamento de futebol, a negociação foi retomada, mas voltou a travar pelos mesmos motivos e acabou encerrada em definitivo.

Em seguida, o foco da diretoria passou a ser Arthur Chaves, do Hoffenheim, da Alemanha. O São Paulo abriu conversas com o clube alemão e apresentou diferentes alternativas, priorizando um empréstimo. Apesar do bom andamento inicial das tratativas, nenhuma das propostas recebeu aval do Hoffenheim, o que impediu o avanço da negociação.

Assim, diante das negativas, o Tricolor segue monitorando o mercado em busca de um zagueiro. A expectativa é fechar a contratação de um defensor nas próximas semanas, antes do retorno da equipe aos compromissos oficiais do Campeonato Brasileiro e das competições de mata-mata.

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