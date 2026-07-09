VAR sofre alterações para França x Marrocos nas quartas de final; entenda

A Fifa adotará uma mudança na operação do VAR para o confronto entre França x Marrocos, nesta quinta (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026. A entidade decidiu levar os dois árbitros assistentes de vídeo para o estádio em Boston, nos Estados Unidos, para reduzir os riscos de falhas técnicas durante a partida.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o uruguaio Leodán González e a nicaraguense Tatiana Guzmá acompanharão o jogo diretamente do local do confronto para evitar possíveis problemas de comunicação.

Desde o início da Copa, a central de operação do VAR está instalada no Centro Internacional de Transmissão (IBC), em Dallas.

Além disso, a medida também garante mais suporte em possíveis revisões realizadas pelo árbitro principal, o argentino Facundo Tello.

A Fifa estabelece que uma partida não pode ser interrompida ou cancelada por causa de uma falha no sistema de arbitragem de vídeo. Por isso, a entidade reforçou a estrutura para uma das partidas mais importantes da fase eliminatória da competição.

O vencedor de França x Marrocos pegará na semifinal quem passar do duelo entre Espanha e Bélgica.

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