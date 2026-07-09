Companhia promove ação com avião temático da Bélgica antes de jogo contra Espanha

Nem mesmo o céu europeu escapou do clima decisivo de Copa do Mundo. Isso porque a Brussels Airlines, companhia aérea nacional da Bélgica, transformou seu avião temático da seleção em uma ação de apoio aos Diabos Vermelhos, com determinação para que aeronave opere exclusivamente em destinos espanhóis até a partida de sexta-feira (10), contra a Espanha.

Desde terça-feira (7) até esta sexta (10) o Trident, Airbus A320-214 totalmente decorado com as cores e os símbolos das seleções masculina e feminina, fará apenas voos de ida e volta em destinos espanhóis. A medida engloba passageiros com viagens para Madri, Barcelona, Málaga e Alicante.

A cor vermelha predomina no exterior da aeronave, que ainda exibe grande tridente, símbolo da seleção masculina. Já as chamas que também figuram no desenho fazem referências às Chamas Vermelhas, da equipe feminina do país. Por dentro, o avião leva imagens das jogadoras e dos jogadores, acompanhadas de nomes e informações nos compartimentos superiores.

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Mudanças no Trident da companhia

A companhia lembrou que a primeira aeronave temática, utilizada entre 2016 e 2022, homenageava apenas os Diabos Vermelhos. No entanto, segundo a empresa, “a seleção feminina merece receber tanta atenção quanto a masculina” e, por isso, passou a incluir chamas no modelo seguinte.

“Assim como cada time de futebol inspira seus torcedores, queremos inspirar todos da Bélgica a lutar por maior igualdade. Isso significa a mesma atenção para mulheres e homens na jornada rumo ao sucesso”, disse a companhia à época.

Bélgica encara a Espanha na Copa do Mundo

A ação escancara o entusiasmo em torno dos Diabos Vermelhos após a vitória por 4 a 1 sobre os EUA nas oitavas de final. Essa empolgação pelo triunfo ganhou ainda mais apelo após Donald Trump conseguir que a FIFA anulasse a suspensão do atacante Folarin Balogun, gerando muita polêmica antes, durante e depois do duelo.

O caso, aliás, ainda repercute no futebol europeu. Isso porque um grupo de eurodeputados prepara uma carta pública às 27 federações nacionais da União Europeia para solicitar, junto à FIFA, “a abertura de uma investigação independente sobre as circunstâncias que levaram ao levantamento da suspensão do internacional americano Folarin Balogun”.

Airbus A320-214

O Trident na ação se refere a um Airbus A320-214, uma das versões mais populares da família A320. A aeronave tem capacidade para transportar entre 140 e 180 passageiros e, em parte da frota, utiliza sharklets nas pontas das asas. Segundo a companhia, a medida reduz o consumo de combustível e a emissão de carbono.

Em seu site, a Brussels Airlines apresenta o novo Trident como um símbolo de orgulho nacional e reforça que o projeto é dedicado tanto aos Diabos Vermelhos quanto às Chamas Vermelhas, defendendo “atenção igual para mulheres e homens em sua jornada rumo ao sucesso”.

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