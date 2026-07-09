Consolação? Após eliminação na Copa, Neymar compra superiate exclusivo de R$ 120 milhões

Poucos dias após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Neymar voltou a ganhar destaque, desta vez fora dos gramados. O atacante aguarda a chegada do superiate Enejota, embarcação avaliada em cerca de R$ 120 milhões que já navega em direção a Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Segundo a revista Náutica, o iate possui 46 metros de comprimento (150 pés), aproximadamente 800 m² de área, seis suítes e um diferencial raro: é apontado como o único superiate com heliponto em operação no Brasil.

Além disso, o nome Enejota faz referência às iniciais de Neymar. Construído no Brasil, o superiate deverá ficar baseado em Angra dos Reis, região frequentemente visitada pelo jogador e considerada um dos principais destinos de grandes embarcações de luxo no país.

De acordo com informações da revista Náutica, o projeto também chama atenção por sua origem. A embarcação nasceu da transformação de um antigo navio de serviço pesado, que passou por um amplo processo de conversão até se tornar um iate explorer, categoria conhecida pela autonomia, resistência e capacidade para viagens de longa distância.

Projeto sob medida para Neymar

Enquanto isso, o design ficou sob responsabilidade de Fernando Almeida, com execução da Inace SuperYachts, estaleiro brasileiro especializado em embarcações de grande porte. O projeto reúne características voltadas para longas navegações, sem abrir mão de conforto, sofisticação e personalização.

Atualmente, o Enejota já percorre a costa brasileira. A embarcação partiu de Fortaleza (CE), fez escala na Recife Marina, em Pernambuco, e segue viagem rumo ao litoral fluminense. A expectativa é que o superiate fique ancorado em Angra dos Reis, embora outros destinos da costa brasileira também estejam entre as possibilidades para o novo patrimônio de Neymar.

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