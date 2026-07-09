Atlético rejeita amistosos e aposta em plano de Domínguez

O Atlético decidiu seguir um caminho diferente durante a pausa do Mundial. O Galo recebeu convites para disputar amistosos no Brasil e no exterior. No entanto, a diretoria alvinegra optou por manter o elenco na Cidade do Galo e concentrar os trabalhos na preparação física e tática para a sequência da temporada.

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O vice-presidente de futebol, Paulo Bracks, explicou que a decisão foi tomada em conjunto com a comissão técnica de Eduardo Domínguez. Segundo o dirigente, a equipe vive um momento raro no calendário, já que, além disso, o treinador finalmente terá um longo período de treinamentos para implementar conceitos e corrigir problemas identificados no primeiro semestre.

Cidade do Galo vira prioridade na preparação

Bracks destacou que o Atlético montou um planejamento dividido em etapas para aproveitar ao máximo a intertemporada. O executivo ressaltou que o clube possui uma estrutura de alto nível. Nesse sentido, o dirigente explicou que não havia necessidade de enfrentar adversários de maior expressão neste momento de preparação.

“Estamos na segunda semana desta intertemporada. Temos mais duas semanas para voltar a jogar. Fizemos um planejamento de quatro níveis de carga para entrarmos em um período de pré-competição e se preparar para o dia 21 de julho e nossa sequência. É uma oportunidade rara que a comissão técnica do Domínguez está tendo de treinar os atletas efetivamente. É a primeira vez que ele tem mais de sete dias de treinos. Isso é muito relevante, importante, porque podemos focar na parte física, tática, fisiológica e mental, cuidar do extracampo e tudo que não conseguimos em período de competição”, declarou.

Desse modo, o dirigente também lembrou que o calendário foi desgastante nos primeiros meses do ano e que a permanência em Belo Horizonte permite aos atletas um período de convivência com as famílias. Enquanto isso, a comissão técnica consegue trabalhar aspectos físicos, mentais e táticos que normalmente ficam em segundo plano durante as competições.

Nesta quinta-feira (8), o Galo venceu a equipe sub-20 por 3 a 1 em um jogo-treino realizado na Arena MRV. Em seguida, o clube ainda fará mais uma atividade preparatória, diante do Betim, na próxima quinta-feira (15), encerrando o período antes do retorno. O Atlético volta a campo no dia 21 de julho, quando recebe o Bahia, na Arena MRV, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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