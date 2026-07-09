Internacional admite saída de Bruno Tabata e aguarda investidas

O Internacional pode registrar mais uma saída importante nesta janela de transferências. Depois de encaminhar a venda do atacante Rafael Borré ao River Plate, o Colorado também avalia a situação de Bruno Tabata. O meia teve uma conversa com a diretoria e a comissão técnica antes da pausa para a Copa do Mundo, quando discutiu a possibilidade de uma eventual negociação.

LEIA MAIS: Internacional negocia contratação do goleiro José Contreras

De acordo com o “portal ge”, apesar do diálogo, não existe qualquer definição sobre a saída do jogador neste momento. O entendimento interno é de que uma transferência só acontecerá caso represente um bom negócio para todas as partes envolvidas. Enquanto isso, uma rescisão contratual está completamente descartada pelo clube e pelo atleta, que possui vínculo com o Inter até dezembro de 2027.

Tabata segue com espaço no elenco colorado

Mesmo sem ostentar a condição de titular absoluto, Bruno Tabata continua como uma peça importante no grupo comandado por Paulo Pezzolano. O meia participou de 19 dos 32 jogos disputados pelo Internacional em 2026 e atuou em 12 oportunidades saindo do banco de reservas, sendo o atleta mais utilizado nessa condição pela comissão técnica.

Nos bastidores, o número de participações é visto como um indicativo de que o jogador ainda possui prestígio no elenco. Além disso, a versatilidade para atuar em diferentes funções ofensivas faz com que tenha um rendimento importante para a sequência da temporada.

Ainda assim, o Internacional não fecha as portas para uma possível negociação. A direção entende que o mercado pode apresentar oportunidades interessantes e, por isso, mantém atenção a eventuais propostas que possam surgir nas próximas semanas. O futuro de Bruno Tabata, portanto, dependerá diretamente do andamento da janela de transferências.

Enquanto avalia a situação do meia, o Colorado segue movimentando o elenco. Além da saída de Borré, o clube já acertou a contratação do zagueiro Guillermo Maripán e está próximo de anunciar o meia Calebe, do Fortaleza. O planejamento da diretoria é reforçar o grupo, mas também aproveitar oportunidades de mercado que possam trazer retorno técnico e financeiro ao Beira-Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.