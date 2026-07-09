Vídeo: Romário pede demissão de Ancelotti após eliminação: “Não pode continuar”

Tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1994, Romário subiu o tom nas críticas ao trabalho de Carlo Ancelotti. Após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final, o ex-atacante pediu a saída do treinador italiano e afirmou que ele não deveria seguir no comando da Seleção Brasileira.

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Veja o vídeo:

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Em vídeo publicado no canal RomarioTV no Youtube, o campeão mundial de 1994 classificou a atuação da equipe como uma “vergonha” e afirmou que tomaria uma decisão imediata caso estivesse à frente da CBF.

“Ele não pode continuar como técnico do Brasil, de jeito nenhum. Se eu estivesse no comando da federação, teria entrado no vestiário, mandado ele embora e rescindido o contrato dele na hora, p… A partida contra a Noruega foi uma vergonha”, disse o senador.

Comparação com Tite

Além disso, o ex-atacante comparou a situação de Ancelotti com o período em que Tite esteve à frente da equipe nacional. Romário lembrou que o antigo comandante permaneceu no cargo após a eliminação para a Bélgica, nas quartas de final da Copa de 2018, e só deixou a Seleção depois da queda diante da Croácia, em 2022.

Além das decisões dentro de campo, Romário, inclusive, criticou a postura da imprensa brasileira diante do trabalho de Ancelotti. Para ele, o treinador recebe um tratamento diferente por ser estrangeiro.

“Se fosse um técnico brasileiro, já o teriam massacrado. Mas, como é estrangeiro, ninguém diz uma palavra”, afirmou.

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