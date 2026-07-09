Sport avança por Kayky Almeida, do Fluminense, e fica perto de reforçar a defesa

O Sport está perto de acertar a contratação do zagueiro Kayky Almeida. Revelado pelo Fluminense, o defensor, de 21 anos, negocia a rescisão do contrato de empréstimo com o Remo para seguir rumo ao Recife. O acordo ainda não foi concluído, mas as conversas estão em fase final. A informação é do jornalista Nelson de Torres.

Canhoto, Kayky chega para suprir uma necessidade identificada pela diretoria e pela comissão técnica do Leão da Ilha, que buscavam um zagueiro com essa característica para reforçar o sistema defensivo.

Mesmo com a negociação avançada, o clube não descarta contratar mais um defensor. A diretoria também avalia a chegada de um zagueiro destro para ampliar as opções do técnico Gilmar Dal Pozzo, que atualmente conta com Habraão, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Zé Marcos para o setor.

Por fim, Kayky disputou 15 partidas pelo Remo na última temporada e entrou em campo 16 vezes neste ano. Além da formação nas categorias de base do Fluminense, o defensor também passou pelo Watford F.C., da Inglaterra, mas recebeu poucas oportunidades antes de retornar ao futebol brasileiro.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.