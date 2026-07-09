Efeito Copa: Vozinha supera lendas do gol e se torna o goleiro mais seguido do mundo

A Copa do Mundo impulsionou a carreira de Vozinha dentro e fora dos gramados. Principal destaque da campanha histórica de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, de 40 anos, encerrou sua participação no torneio como um dos personagens mais populares da competição. Além disso, o goleiro entrou na mira de clubes internacionais e alcançou uma marca inédita: tornou-se o goleiro mais seguido do mundo no Instagram.

Após o Mundial, Vozinha chegou a 28,3 milhões de seguidores na plataforma. Com isso, ultrapassou nomes consagrados da posição, como Thibaut Courtois, do Real Madrid, que soma 18,1 milhões, Manuel Neuer, com 15 milhões, e Iker Casillas, campeão mundial pela Espanha em 2010, que reúne 20,4 milhões de seguidores. O crescimento também o colocou à frente de jogadores de outras posições, como Pedri (22,9 milhões) e Harry Kane (19,1 milhões).

Antes da Copa, o cabo-verdiano era conhecido principalmente entre os torcedores de Cabo Verde e do futebol português. No entanto, as grandes atuações durante a campanha inédita da seleção mudaram completamente esse cenário. Titular absoluto, Vozinha liderou a equipe com defesas decisivas, experiência e carisma, conquistando admiradores em diferentes partes do mundo.

Como consequência, as redes sociais passaram a refletir essa popularidade. Vídeos de defesas, entrevistas e encontros com torcedores viralizaram ao longo do torneio, enquanto a mensagem publicada após a eliminação de Cabo Verde também alcançou milhões de pessoas. Dessa forma, o goleiro ampliou sua visibilidade e fortaleceu o potencial comercial em um momento importante da carreira.

Ao mesmo tempo, a Copa também abriu novas portas no mercado da bola. Durante a competição, Vozinha encerrou o contrato com o Chaves, de Portugal, e ficou livre para assinar com qualquer clube sem custos de transferência. Desde então, equipes de diferentes países passaram a monitorar a situação do veterano.

Entre os interessados aparece o Inter Miami, dos Estados Unidos. O clube de Lionel Messi e David Beckham avalia a contratação do goleiro após o desempenho de destaque no Mundial. Assim, a campanha histórica de Cabo Verde não apenas projetou Vozinha internacionalmente, como também pode representar um novo capítulo na carreira do experiente arqueiro.

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