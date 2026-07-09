Fluminense já pode registrar Hulk com abertura da janela extraordinária da CBF

O confronto entre Fluminense e Bragantino, inicialmente marcado para 22 de julho, passou para o dia 17. Assim, sem a medida da CBF, o Tricolor não poderia utilizar Hulk nessa partida. Com a exceção, o atacante tende a reunir condições legais para estrear.

Outros clubes também serão beneficiados pela decisão. No dia 16 de julho, Botafogo e Santos se enfrentam às 19h30 (de Brasíli), no Nilton Santos. No mesmo horário, Vitória recebe o Vasco, no Barradão. Mais tarde, às 21h30, Mirassol e Grêmio jogam no Maião.

Já a janela internacional segue o calendário da Fifa e abrirá apenas em 20 de julho, com encerramento previsto para 11 de setembro. Por isso, o Fluminense ainda precisará esperar para registrar Thiago Silva até o início desse período.

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