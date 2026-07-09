Fluminense já pode registrar Hulk com abertura da janela extraordinária da CBF

Antes da estreia do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu uma boa notícia. A partir desta quinta-feira (9), o clube já pode registrar oficialmente Hulk, graças à abertura da janela extraordinária criada pela CBF para transferências nacionais. Nesse sentido, o atacante pode ficar apto para enfrentar o Bragantino, no dia 17, no Maracanã, pela 19ª rodada. A informação é do portal “ge”.
Dessa forma, a entidade antecipou a abertura da janela nacional por causa da mudança no calendário do Brasileirão. Como parte da 19ª rodada ocorrerá antes de 20 de julho, data definida pela Fifa para o início da janela internacional, a entidade autorizou uma exceção para preservar “o equilíbrio da competição”.