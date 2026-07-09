ASSINE JÁ!
Jogada10

Fluminense já pode registrar Hulk com abertura da janela extraordinária da CBF

Fluminense já pode registrar Hulk com abertura da janela extraordinária da CBF
Fluminense já pode registrar Hulk com abertura da janela extraordinária da CBF -

Antes da estreia do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu uma boa notícia. A partir desta quinta-feira (9), o clube já pode registrar oficialmente Hulk, graças à abertura da janela extraordinária criada pela CBF para transferências nacionais. Nesse sentido, o atacante pode ficar apto para enfrentar o Bragantino, no dia 17, no Maracanã, pela 19ª rodada. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a entidade antecipou a abertura da janela nacional por causa da mudança no calendário do Brasileirão. Como parte da 19ª rodada ocorrerá antes de 20 de julho, data definida pela Fifa para o início da janela internacional, a entidade autorizou uma exceção para preservar “o equilíbrio da competição”.

O confronto entre Fluminense e Bragantino, inicialmente marcado para 22 de julho, passou para o dia 17. Assim, sem a medida da CBF, o Tricolor não poderia utilizar Hulk nessa partida. Com a exceção, o atacante tende a reunir condições legais para estrear.

Outros clubes também serão beneficiados pela decisão. No dia 16 de julho, Botafogo e Santos se enfrentam às 19h30 (de Brasíli), no Nilton Santos. No mesmo horário, Vitória recebe o Vasco, no Barradão. Mais tarde, às 21h30, Mirassol e Grêmio jogam no Maião.

Já a janela internacional segue o calendário da Fifa e abrirá apenas em 20 de julho, com encerramento previsto para 11 de setembro. Por isso, o Fluminense ainda precisará esperar para registrar Thiago Silva até o início desse período.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas