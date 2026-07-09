Corinthians renova empréstimo de Matheus Donelli ao Shabab Al Ahli

O Corinthians acertou a renovação do empréstimo do goleiro Matheus Donelli ao Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Com o novo acordo, o vínculo do jogador com o clube árabe acabou sendo estendido até 31 de dezembro de 2026, enquanto o contrato com o Timão segue válido até junho de 2028.

A conclusão da negociação demorou mais do que o esperado por questões burocráticas. Para atuar nos Emirados Árabes Unidos, os atletas precisam obter um passaporte local e cumprir uma série de exigências documentais impostas pelas autoridades do país antes de estarem registrados e liberados para jogar.

Pelo novo acordo, o Shabab Al Ahli seguirá responsável pelo pagamento integral dos salários de Donelli durante todo o período do empréstimo. Apesar da permanência no Oriente Médio, o goleiro ainda não entrou em campo em partidas oficiais pela equipe.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Donelli disputou 28 jogos pelo time profissional. Na última temporada, recebeu oportunidades durante a ausência de Hugo Souza, entrou em campo 11 vezes e sofreu 14 gols. Posteriormente, perdeu espaço na disputa pela posição para Kauê e Felipe Longo. Assim, a diretoria do Timão decidiu colocar ele no mercado e buscar uma oportunidade para o desenvolvimento do atleta no exterior.

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