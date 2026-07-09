Santos libera Zé Ivaldo para acertar empréstimo com o Remo

O Santos liberou o zagueiro Zé Ivaldo para concluir os últimos detalhes da transferência por empréstimo ao Remo. Fora dos planos do técnico Cuca para o segundo semestre, o defensor deixará a Vila Belmiro e deve assinar contrato com o clube paraense até o fim da temporada.

Sem espaço no elenco, Zé Ivaldo já treinava separado do restante do grupo no CT Rei Pelé enquanto buscava um novo destino. Agora, o jogador deve viajar nos próximos dias para realizar os procedimentos finais da negociação e ser anunciado oficialmente pelo Remo.

A transferência acontece em um momento favorável do calendário. Afinal, a CBF abriu nesta quinta-feira (09/7) uma janela excepcional de inscrições, válida até 17 de julho, destinada exclusivamente a atletas que já atuam no futebol brasileiro. Já a janela internacional estará sendo aberta apenas no dia 20.

Com isso, a tendência é que Zé Ivaldo esteja regularizado a tempo de estrear pelo novo clube logo na retomada da temporada. O Remo volta a campo no dia 23 de julho, às 19h30 (de Brasília), quando enfrenta o Corinthians, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado pelo Santos para a temporada de 2026, o zagueiro não conseguiu se firmar entre os titulares. Ao longo do ano, disputou 12 partidas, somando aparições no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, antes de perder espaço na equipe comandada por Cuca.

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