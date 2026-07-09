Hulk é regularizado no BID e está liberado para estrear pelo Fluminense

O Fluminense regularizou Hulk no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (9). Nesse sentido, o atacante, de 39 anos, está liberado para fazer sua estreia oficial pelo Tricolor.

Dessa forma, a tendência é que o jogador dispute a primeira partida com a camisa do Tricolor na próxima sexta-feira (17), diante do Red Bull Bragantino, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que a entidade antecipou a abertura da janela nacional por causa da mudança no calendário do Brasileirão. Como parte da 19ª rodada ocorrerá antes de 20 de julho, data definida pela Fifa para o início da janela internacional, a entidade autorizou uma exceção para preservar “o equilíbrio da competição”.

O confronto entre Fluminense e Bragantino, inicialmente marcado para 22 de julho, passou para o dia 17. Assim, sem a medida da CBF, o Tricolor não poderia utilizar Hulk nessa partida.

Já a janela internacional segue o calendário da Fifa e abrirá apenas em 20 de julho, com encerramento previsto para 11 de setembro. Por isso, o Fluminense ainda precisará esperar para registrar Thiago Silva até o início desse período.

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