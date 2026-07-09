Athletico anuncia a contratação do zagueiro Dantas, do Novorizontino

O Athletico anunciou a contratação do zagueiro Dantas para a sequência da temporada de 2026. Assim, o defensor, de 21 anos, chega ao clube paranaense por empréstimo junto ao Novorizontino, com obrigação de compra ao fim do contrato, válido até dezembro deste ano.

Revelado pelas categorias do Vasco, o defensor já se apresentou no CT do Caju e vestirá a camisa número 25 pelo Furacão. O acordo vinha sendo tratado nos bastidores e ganhou confirmação oficial após a chegada do jogador a Curitiba.

O zagueiro chamou a atenção do mercado nacional após uma boa campanha no Campeonato Paulista. Dessa forma, o atleta entrou na seleção da competição e despertou o interesse do departamento de futebol do Athletico, que buscava reforçar o setor defensivo. No elenco, Dantas terá a concorrência de Arthur Dias, Aguirre, Terán e Léo.

“Estou me sentindo realizado. É um sonho de criança poder vestir a camisa de um clube grande como o Athletico. Foi a melhor escolha. A cidade é boa, o clube é muito bom, a torcida… o Furacão é gigantesco”, afirmou

Recuperar forma física

Antes de estrear pelo novo clube, o defensor precisará recuperar a condição física. Afinal, ele não atua desde o início de maio, quando defendeu o Novorizontino contra o Avaí, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O período afastado ocorreu após o jogador e o clube paulista solicitarem uma suspensão voluntária à Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). O pedido ocorreu depois de um teste positivo para cannabis. O jogador caiu no doping no duelo contra o Bragantino, no dia 15 de fevereiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Por fim, a defesa do atleta alegou que Dantas sentiu fortes dores de dente dois dias antes da partida e utilizou um medicamento com THC, substância encontrada na planta da cannabis, para aliviar os sintomas.

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