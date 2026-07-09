Veja a lista dos 20 jogadores pendurados que podem ficar fora da semifinal da Copa

A disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo 2026 terá um ingrediente extra de tensão para algumas seleções. Vinte jogadores entram nas quartas de final pendurados e podem perder a próxima fase do torneio caso recebam um novo cartão amarelo.

A seleção inglesa, inclusive, é uma das equipes que mais preocupa em relação aos cartões, já que Bellingham está pendurado. No Marrocos, a principal preocupação envolve Hakimi. O lateral-direito, um dos líderes do elenco africano, pode ser uma baixa de peso caso seja advertido novamente, nesta quinta (9), contra a França.

A França, aliás, também terá de administrar a situação disciplinar de alguns jogadores. Michael Olise e Manu Koné estão entre os atletas que precisam evitar novos cartões para seguir disponíveis na reta final da Copa.

Cartões amarelos deixam de valer após as quartas

O regulamento da Fifa prevê uma limpeza dos cartões acumulados antes da fase final. Assim, depois das quartas de final, os jogadores que avançarem para as semifinais não carregarão advertências anteriores.

Porém, quem receber um segundo cartão amarelo durante os confrontos das quartas de final ficará automaticamente fora da semifinal.

Confira a lista de pendurados

Kouadio Koné (França)

Michael Olise (França)

Bradley Barcola (França)

Issa Diop (Marrocos)

Achraf Hakimi (Marrocos)

Anas Halhal (Marrocos)

Bilal El Khannouss (Marrocos)

Azzedine Ounahi (Marrocos)

Ferran Torres (Espanha)

Brandon Mechele (Bélgica)

Antonio Nusa (Noruega)

Nico O’Reilly (Inglaterra)

Marc Guéhi (Inglaterra)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Declan Rice (Inglaterra)

Gonzalo Montiel (Argentina)

Miro Muheim (Suíça)

Granit Xhaka (Suíça)

Denis Zakaria (Suíça)