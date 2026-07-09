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Namorada pressiona Lamine Yamal após anúncio de Justin Bieber na final da Copa

Namorada pressiona Lamine Yamal após anúncio de Justin Bieber na final da Copa
Namorada pressiona Lamine Yamal após anúncio de Justin Bieber na final da Copa -

 

A Espanha ainda precisa superar dois mata-matas para chegar à decisão da Copa do Mundo de 2026, mas Lamine Yamal já recebeu uma missão fora das quatro linhas. Isso porque Ínes García, namorada do atacante, pediu que o jogador faça “o que for” para disputar a final depois de a Fifa confirmar Justin Bieber entre as atrações do evento.

“Meu amor, faça o que for para chegar à final. Você me escuta? O que for”, escreveu Ínes ao compartilhar o anúncio do cantor canadense nas redes sociais.

A seleção de Luis de la Fuente avançou às quartas de final após superar Portugal por 1 a 0 na última segunda-feira (6). Agora, o time se prepara para encarar a Bélgica nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), em Los Angeles.

Caminho da Espanha de Yamal

Se vencer, a Espanha disputará a semifinal contra o ganhador de França x Marrocos, que acontece nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília). Única equipe que ainda não sofreu gols no torneio, a seleção pode disputar o título com Noruega, Inglaterra, Argentina ou Suíça.

Show de Justin Bieber

O apelo de Ínes surgiu após a confirmação da participação de Justin Bieber no primeiro show de intervalo da história de uma final de Copa do Mundo. A oficialização do nome ocorreu em anúncio da Fifa na última quarta-feira (8), nas redes sociais. O cantor se juntará a Madonna, Shakira e ao grupo sul-coreano BTS no espetáculo.

“Sou grato por fazer parte deste show do intervalo. Mais ainda, por saber que ele já está contribuindo para ampliar o acesso à educação de crianças em todo o mundo”, afirmou Bieber em comunicado.

Burna Boy, Gustavo Dudamel e do PS22 Chorus, em conjunto com Coldplay, também farão parte do evento. A decisão da Copa está marcada para o dia 19 de julho, em Nova Jersey.

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