Namorada pressiona Lamine Yamal após anúncio de Justin Bieber na final da Copa

A Espanha ainda precisa superar dois mata-matas para chegar à decisão da Copa do Mundo de 2026, mas Lamine Yamal já recebeu uma missão fora das quatro linhas. Isso porque Ínes García, namorada do atacante, pediu que o jogador faça “o que for” para disputar a final depois de a Fifa confirmar Justin Bieber entre as atrações do evento.
“Meu amor, faça o que for para chegar à final. Você me escuta? O que for”, escreveu Ínes ao compartilhar o anúncio do cantor canadense nas redes sociais.
A seleção de Luis de la Fuente avançou às quartas de final após superar Portugal por 1 a 0 na última segunda-feira (6). Agora, o time se prepara para encarar a Bélgica nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), em Los Angeles.
Caminho da Espanha de Yamal
Se vencer, a Espanha disputará a semifinal contra o ganhador de França x Marrocos, que acontece nesta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília). Única equipe que ainda não sofreu gols no torneio, a seleção pode disputar o título com Noruega, Inglaterra, Argentina ou Suíça.
Show de Justin Bieber
O apelo de Ínes surgiu após a confirmação da participação de Justin Bieber no primeiro show de intervalo da história de uma final de Copa do Mundo. A oficialização do nome ocorreu em anúncio da Fifa na última quarta-feira (8), nas redes sociais. O cantor se juntará a Madonna, Shakira e ao grupo sul-coreano BTS no espetáculo.
“Sou grato por fazer parte deste show do intervalo. Mais ainda, por saber que ele já está contribuindo para ampliar o acesso à educação de crianças em todo o mundo”, afirmou Bieber em comunicado.
Burna Boy, Gustavo Dudamel e do PS22 Chorus, em conjunto com Coldplay, também farão parte do evento. A decisão da Copa está marcada para o dia 19 de julho, em Nova Jersey.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.