Max Alves se lesiona e adia estreia pela Chapecoense

A Chapecoense ganhou um problema antes mesmo de ver um de seus reforços em campo. O meia Max Alves sofreu uma lesão muscular no adutor da perna direita e já iniciou tratamento no departamento médico do clube. A informação, nesse sentido, ocorre apenas duas semanas após o anúncio oficial da contratação do jogador.

LEIA MAIS: Sport avança por Kayky Almeida, do Fluminense, e fica perto de reforçar a defesa

Emprestado pelo Cuiabá até o fim da temporada, o atleta chegou à Arena Condá para reforçar setor de criação e disputar uma vaga entre os titulares. No entanto, o problema físico acabou interrompendo o início de sua trajetória no Verdão do Oeste, que ainda não conseguiu utilizar o jogador em uma partida oficial.

Chape perde opção para o meio-campo

Mesmo lesionado, Max Alves viajou com a delegação para Sinop, no Mato Grosso, onde a Chapecoense enfrentou o Grêmio em amistoso no último sábado (4). O meia, porém, não participou da atividade e já apresentava limitações físicas, que posteriormente foram confirmadas pelo departamento médico.

A ausência do jogador volta a diminuir as alternativas da comissão técnica no meio-campo. Contratado justamente para suprir a saída de Jean Carlos, Max vinha treinando entre os titulares na semana que antecedeu o amistoso e estava como uma das principais opções para assumir a função de armador da equipe.

Com o problema físico, Giovanni Augusto retomou a condição de principal alternativa no setor. Enquanto isso, a Chape aguarda a recuperação do reforço para poder contar com mais uma peça no elenco durante a sequência da temporada. Antes de acertar com a equipe catarinense, Max Alves disputou a Série B do Brasileirão pelo Sport. Assim, o meia terá de adiar a estreia com a camisa verde e concentrar esforços na recuperação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.