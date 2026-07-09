Trio paraguaio já tem data para se reapresentar no Palmeiras

Eliminados com a seleção do Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa receberam alguns dias de descanso antes de voltarem ao Palmeiras. O trio é esperado na Academia de Futebol na próxima terça-feira (14/7), quando iniciará a preparação para a retomada das competições do segundo semestre.

Abel Ferreira contará novamente com os três jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores. A comissão técnica aproveitará os primeiros dias para avaliar as condições físicas dos atletas após a maratona de jogos no Mundial.

Com Gustavo Gómez como capitão, o Paraguai fez uma campanha histórica. Afinal, eliminou a Alemanha no mata-mata antes de cair diante da França nas oitavas de final. O zagueiro palmeirense disputou todos os minutos da campanha. Mauricio entrou em campo quatro vezes, sempre saindo do banco de reservas. Por fim, Ramón Sosa atuou por apenas dez minutos, na estreia da seleção paraguaia.

Aliás, dos sete jogadores do Palmeiras convocados para a Copa do Mundo, apenas Flaco López segue na disputa pelo título. Afinal, Emiliano Martínez, Piquerez, Gustavo Gómez, Mauricio, Ramón Sosa e Jhon Arias já iniciaram o período de férias e retornarão gradualmente ao clube para a sequência da temporada.

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